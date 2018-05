Un texte de Émile Duchesne

S’il réussit à atteindre le sommet, Jimmy Pelletier sera la deuxième personne en fauteuil roulant à accomplir cet exploit.

En plus de l'entraînement physique, Jimmy Pelletier doit se préparer mentalement pour une épreuve qui s’annonce difficile. « Je le prends plus comme une aventure parce que tu sais des défis j’en ai eu pas mal depuis que je suis en fauteuil roulant. J’essaye de me concentrer plus à dire je vais y aller jour après jour ».

C’est sûr qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver chaque jour. On va s’adapter. Jimmy Pelletier, athlète paraplégique

Jimmy Pelletier est athlète paraplégique Photo : Courtoisie

Depuis l'accident qui lui a enlevé l'usage de ses jambes, en 1996, Jimmy Pelletier rêve de gravir une montagne. « Ce que je voulais faire, c'est de vivre vraiment un sentiment de liberté en haut d'une montagne ».

Le périple de Jimmy Pelletier a pour objectif d’amasser des fonds pour l’organisme Adapte ta vie et pour le Patro Roc-Amadour.