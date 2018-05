Rob et Penny Lesage avaient 22 et 21 ans. Le couple se fréquentait depuis deux ans lorsque Rob a fait sa demande à mi-chemin en troisième période.

« J'ai entendu des applaudissements, puis j'ai vu Rob se mettre à genou et il avait une rondelle de hockey. Il a ouvert la rondelle et il y avait une bague et il m’a demandé en mariage », se souvient Penny.

Les Jets ont perdu cette rencontre du 23 avril 1996 et le match suivant deux jours plus tard, les éliminant officiellement des séries éliminatoires.

C’était la fin de l’histoire d’amour entre les Jets et Winnipeg, mais le début d’un nouveau chapitre dans celle de Rob et Penny.

Le couple s'est marié en juillet de l’année suivante, peu de temps après les inondations du siècle.

Rob Lesage se souvient d'avoir choisi de faire la demande spéciale lors du match, puisque le couple aimait le hockey et ils avaient assisté ensemble à plusieurs rencontres cette année-là.

Rob et Penny Lesage, le 12 juillet 1997, lors de leur mariage à Sainte-Anne au Manitoba après les inondations du siècle. Photo : La famille Lesage

« Le hockey était une partie très importante de notre vie », se souvient-il.

Hockey pour la vie

Le couple qui est maintenant âgé de 44 ans et de 43 ans se prépare à célébrer son 21e anniversaire de mariage cet été et le hockey est encore très présent dans leur vie.

Leurs enfants, Carter, 9 ans et Cassidy, 12 ans, jouent au hockey et la famille passe la plupart de leurs hivers à la patinoire de Sainte-Anne, où ils vivent.

Penny et Rob ont participé tous les deux au hockey mineur comme entraîneur ou gérant. Même en été, le bruit du hockey résonne dans leur maison.

Rob et Penny Lesage célébreront leur 21e anniversaire de mariage cet été. Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

« Il y a toujours une partie de mini-bâtons ou encore des entraînements dans le garage », explique Penny Lesage.

Le passage des Jets en séries cette année remémore de beaux souvenirs au couple. Ils tentent de partager leur passion pour le sport à leurs enfants.

« C’est important pour les enfants de grandir avec des modèles comme ces joueurs », affirme Rob.

Un couple parfait

Quelques années après leur mariage, Rob a contracté une maladie du foie. Un problème qu’il a traîné pendant 15 ans.

« Il devenait de plus en plus malade et les docteurs ne croyaient pas qu’il vivrait encore très longtemps », affirme Penny.

Rob Lesage avait besoin d’une transplantation pour survivre. Il n'y avait que 30 % de chance que le couple soit compatible pour une greffe. Des tests ont indiqué que Penny était une donneuse compatible. En 2016, elle a donné presque 70 % de son foie à Rob.

Un geste tout naturel pour elle. « Il est mon meilleur ami, admet Penny. Nous avons eu quelques années difficiles quand il était vraiment malade, mais tout comme les Jets, il devient de plus en plus fort. »

Pour Rob, il n’y a plus de doute que « le hockey, ça rapproche tout le monde. »