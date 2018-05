Une collecte de fonds créée immédiatement après l'accident du 6 avril a permis de recueillir près de 15,2 millions de dollars en moins de deux semaines.

L'argent est transféré à une nouvelle société sans but lucratif baptisée « Fonds commémoratif des Broncos de Humboldt Inc. » et devrait être distribué aux victimes dans les prochains mois.

Je dis tout simplement qu’il faudrait le diviser, mais c'est juste mon opinion. Tom Straschnitzki

Tom Straschnitzki, dont le fils Ryan a été paralysé depuis l’accident, a déclaré qu'il voulait simplement que l'argent soit versé aux personnes qui en ont besoin.

La famille Straschnitzki traverse cette épreuve « un jour à la fois. » Photo : Susan Ormiston

Seize personnes, dont 10 joueurs, ont été tuées et 13 autres ont été blessées il y a un mois lorsque l’autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos et un semi-remorque sont entrés en collision dans une intersection entre Nipawin et Tisdale en Saskatchewan.

Un comité consultatif

Aucune autre famille n'a émis d'opinion quant à la façon de répartir les fonds, mais les responsables de l'équipe des Broncos ont déclaré qu'ils établiraient un comité consultatif pour faire des recommandations sur la façon dont l'argent devrait être distribué.

« Ils finiront par passer par un processus qui incluera les tribunaux », a déclaré Kevin Garinger, président des Broncos. « Nous voulons le faire équitablement », a-t-il déclaré en ajoutant qu'il est très important de veiller à ce que toutes les personnes touchées par l'accident soient prises en charge.

« Nous voulons juste nous assurer que s'il y a quelqu'un qui veut ou qui doit contester quelque chose, qu'il ait une façon de le faire », ajoute-t-il.

C'était notre famille. Kevin Garinger

Les émotions peuvent prendre le dessus

Ken Feinberg, un avocat basé aux États-Unis, soutient que l'équipe des Broncos devrait nommer un administrateur et un comité consultatif communautaire.

« La première étape devrait être pour l'administrateur de rédiger un protocole qui détaille les critères d'éligibilité et la méthodologie de calcul des récompenses individuelles », a déclaré Ken Feinberg, qui a traité des fonds similaires pour les victimes des attentats terroristes du 11 septembre et de l’attentat du marathon de Boston.

Après une consultation publique, l'administrateur et le comité pourraient décider du montant qui irait à chaque victime sans passer par les tribunaux, a-t-il dit.

L’équipe des Broncos de Humboldt compte 24 joueurs originaires de l’ouest du Canada, âgés de 16 à 21 ans. Photo : Twitter/Humboldt Broncos

Ken Feinberg explique qu’aux États-Unis la loi stipule que 75 % de l'argent soit réparti également entre les familles des personnes décédées. Le reste va aux blessés. Ken Feinberg a précisé que ceux qui sont le plus gravement blessés, en particulier s'ils sont dans le coma ou sont paralysés, en reçoivent plus.

Comme cet avocat, la famille Straschnitzki est consciente qu'un protocole peut devenir compliqué à cause des émotions.

Quand ce sont des questions d'argent, les choses se gâtent un peu. Michelle Straschnitzki

Toutefois, la famille Straschnitzki reste confiante. « Je pense que ce sera bien fait et que ce sera fait équitablement pour la plupart », a déclaré Michelle Straschnitzki, la mère de Ryan.