Yuji Yamashinge est photographe. Il estime que l’engagement de Pyongyang sur le nucléaire est une grande étape, mais il ajoute du même souffle : « C’est peut-être un mensonge ». Il est né et il réside à Hiroshima. Sa ville est entrée dans l’Histoire et l’horreur le 6 août 1945. Nous l'avons rencontré dans le Parc de la paix, où se trouve l’hypocentre de la bombe atomique qu’avaient larguée les Américains.

Toshiki Naya et Yuji Yamashige, photographes et natifs d'Hiroshima. Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Et en ce matin de mai, des rires, de la musique, des chants et de la danse résonnent dans le Parc. Le Festival des fleurs bat son plein. Le jeune photographe se promène pour prendre des clichés, avec un collègue.

Toshiki Naya est également natif d’ici. Tous deux vivent près de bases militaires à Hiroshima, l’une japonaise, l’autre américaine. « Forcément, ça nous oblige à rester conscients de la menace », disent-ils.

La menace, c’est par exemple quand Kim Jong-un a déclaré vouloir couler le Japon, l’an dernier. Ou quand des missiles nord-coréens sombrent en mer dans les zones maritimes japonaises et survolent le territoire nippon. Yuji Yamashinge explique que bien des gens disent « ça fait peur, ça fait peur », mais sans y penser davantage.

Entre espoir et méfiance

Hiroshi Kitamura veut croire qu’il n’y aura pas d’autre guerre nucléaire, que le calme ambiant va durer. Elle vient de la région. Elle a fait une petite prière, après avoir fait sonner, comme d’autres, résidents et touristes, une cloche ornée d’une petite grue japonaise en origami, symbole de la paix.

Une cloche est nichée dans ce Mémorial de la Paix des enfants, à Hiroshima, en mai 2018. Photo : Radio-Canada

Assises sur un trottoir, deux adolescentes sont en train de grignoter et de papoter. « On a 14 ans », répondent-elles en chœur. Natsumi et Tae racontent que l’on parle souvent en classe du danger des missiles de la Corée du Nord. Elles retrouvent le sourire pour lancer comme un mantra : « Nous, on vient d’Hiroshima, et on a comme position de toujours penser à la paix. »

Natsumi et Tae, deux adolescentes d'Hiroshima Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

C’est aussi la mission que se donnent les survivants de la bombe, le hibakusha. Comme Kosei Mito. Dans son cas, c’était in vitro, sa mère enceinte avait été irradiée alors qu'elle était enceinte de quatre mois.

Il vient tous les jours raconter leur histoire, faire devoir de mémoire, près du Dôme de la Bombe A, qui est une carcasse de métal, de béton et de briques. C’était la Préfecture en 1945. C’est le seul bâtiment qui a résisté dans l’hypocentre de l’attaque atomique.

Kosei Mito est un militant pacifiste et survivant de la bombe atomique de 1945. Il raconte quotidiennement son histoire. Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Le septuagénaire se demande à quoi bon exiger de la Corée du Nord qu’elle se débarrasse de l’arme atomique si le Japon continue à être protégé par le parapluie nucléaire américain, tant décrié par Pyongyang.

Kosei Mito estime que le régime nord-coréen n’est pas suicidaire au point de lancer une bombe, car il n’a aucune chance de gagner contre la puissance militaire américaine. « Il n’a fait que bluffer pour obtenir le dialogue avec les États-Unis », dit-il.

Le positionnement de Tokyo

Le premier ministre du Japon, l’allié-clé américain dans la région, a été pris de court quand Donald Trump a accepté l’offre de dialogue de Kim Jong-un.

Shinzo Abe semble marginalisé. Il doit recevoir le 9 mai son homologue chinois Li Keqiang et le président sud-coréen Moon Jae-in. Le leader japonais explique qu’il veut discuter « de la manière dont la Corée du Nord peut prendre le bon chemin, résoudre les questions des enlèvements [de Japonais par le régime de Pyongyang] des missiles et du nucléaire ».

L’objectif numéro un d’Abe est qu’il n’y ait pas une normalisation entre les États-Unis et la Corée du Nord qui se fasse sur le dos du Japon. Robert Dujarric, directeur de l’Institut des études asiatiques contemporaines à la Temple University de Tokyo

Le premier ministre japonais Shinzo Abe Photo : Associated Press/Eugene Hoshiko

Robert Dujarric, le directeur de l’Institut des études asiatiques contemporaines à la Temple University de Tokyo, explique que Shinzo Abe se retrouve un peu coincé.

« En ce sens où la position japonaise était que les négociations avec la Corée du Nord étaient futiles et, dans ce sens-là, ça ne vaut pas la peine de leur parler, il fallait faire pression sur eux. C’était aussi la position des États-Unis, ce ne l’est plus. (…) Donc, il se retrouve dans une situation où Pékin et Séoul et maintenant Washington parlent à Pyongyang et il est évident qu'il ne souhaite pas se retrouver comme quelqu’un lors d’une chaise musicale qui est le dernier à s’asseoir. »

Robert Dujarric, directeur des études asiatiques contemporaines à la Temple University de Tokyo Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Discuter ou montrer des muscles?

Le service du midi est terminé au restaurant français La Coupe d’Or, à Tokyo. Le chef Junya Tsuboka a le temps de venir nous parler.

Il croit que le Japon doit engager la conversation directement avec le régime de Kim Jong-un. « Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de laisser la Corée du Sud et les États-Unis parler avec la Corée du Nord, et nous jouer dans le dos. Il faut davantage s'engager », affirme-t-il.

Junya Tsuboka, chef du restaurant français La Coupe d'Or, Tokyo, mai 2018. Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Comme tant d’autres, il n’a cependant pas trop confiance en Kim Jong-un. Il soutient que le leader nord-coréen appartient à une famille de menteurs. Il garde un faible espoir. Pour qu’il y ait la paix « Je suis dans une industrie de services, et c’est nécessaire à la stabilité et aux affaires », raconte-t-il.

Autre décor à Tokyo, autre opinion. Koichi Kawamura juge qu’il vaut mieux que le Japon attende tranquillement son tour. « Le temps viendra assez vite où l’on nous demandera de l’aide financière, de toute façon. Et à ce moment-là, on pourra jouer nos cartes dans de meilleures conditions », soutient-il.

Koichi Kawamura Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Ce barbier compte 60 ans de métier. Et il voit défiler sur ses chaises beaucoup de clients qui parlent tout le temps du dossier nord-coréen. « Surtout les vieilles générations qui ont des souvenirs de guerre », précise-t-il.

Retour à Hiroshima. Et à l’ombre du Musée pour la Paix, c’est un discours guerrier que tient Tadashi Yanabe, un vieil homme qui fait une pause sur une chaise. Il croit que la Corée du Nord ne se débarrassera pas de son arsenal nucléaire. Il veut donc que le Japon se militarise davantage.

La Constitution pacifiste du Japon, dictée par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, stipule notamment que le pays renonce à jamais à la guerre et à recourir à la force pour régler des conflits internationaux. Donc, il n’y a pas d’armée japonaise, mais une force d’autodéfense. Shinzo Abe lui a déjà permis d’appuyer un allié dans une mission d’intervention à l’étranger. Mais son souhait d’amender la Constitution ne trouve pas d’appui chez la majorité des Japonais, traumatisés par les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945.

Voilà un dossier que Nobuko Morikawa ne veut absolument pas voir revenir d'actualité. Au nom de sa mère, qui a été irradiée : elle avait 14 ans quand les Américains ont largué « Little Boy » sur Hiroshima. Et qui a, dit-elle, milité toute sa vie pour la paix.