Le réalisateur raconte qu’il ne connaissait pas Maripier Morin, d’abord révélée aux Québécois par sa participation à l’émission de téléréalité Occupation double, avant de la croiser lors d’un événement médiatique.

« Là je me suis dit, cette fille-là, au cinéma, ça serait écoeurant », explique le cinéaste.

Lorsqu’est venu le temps de choisir l’actrice qui incarnera Aspasie, « l’escorte la plus chère de Montréal », un rôle de premier plan dans son scénario, Denys Arcand s’est souvenu de cette rencontre et il a contacté l’animatrice pour l’inviter à des auditions.

C’est la première apparition au grand écran pour Maripier Morin et elle a remercié Denys Arcand de lui avoir offert cette opportunité.

« C’est quelque chose que je n’aurais jamais cru vivre », dit-elle.

C’est super bizarre de me voir [au cinéma], évidemment, parce que moi je suis habituée à me voir dans un cadre d’animation. Là c’est étrange parce que c’est quelqu’un qui est moi, qui n’est pas moi. Maripier Morin

La « pourriture morale de l’empire » américain

Le long métrage raconte l’histoire d’un livreur de colis confronté à un dilemme moral lorsqu’il se retrouve dans une boutique où vient de se dérouler un vol à main armée, et qu’il tombe sur deux sacs bourrés d’argent. Il se veut une illustration de l’influence corruptrice du culte de l’argent, qui nous arriverait du sud, au Québec, et une réponse au Déclin de l'empire américain, sorti en 1986.

« Nous, au Canada, vivons confortablement sous le parapluie de la pax americana [paix américaine], mais la pourriture morale de l’empire commence à nous infecter », avait déclaré précédemment Denys Arcand.

Il a renchéri lors de l’émission de Tout le monde en parle diffusée dimanche soir.

« Les valeurs qu’on avait [au Québec], c’était les valeurs de la religion catholique. C’était ça qui nous définissait en tant que peuple, nous les Québécois. À partir du moment où ça est disparu, il ne reste plus grand-chose, et ce qui reste, c’est l’argent. »

Il a fait des recherches auprès de fiscalistes, d’économistes et d’autres experts par souci de dépeindre au mieux à l’écran le trafic de l’argent et en apprendre plus sur l’évasion fiscale.

Le film, qui met en vedette Rémy Girard et Pierre Curzi, en plus de Maripier Morin, doit sortir en salles le 28 juin au Québec.