On ne s'y rend plus que par bateau et une fois sur place, le spectacle est désolant.

Des gens se rendent en bateau jusqu'a leur propriété, pour tenter de constater l'ampleur des dégâts, mais l'eau est si haute qu'il est souvent impossible d'ouvrir les portes.

Les unes après les autres, les habitations inondées se succèdent. Certaines sont des chalets, d'autres sont des maisons.

Des gens se rendent en bateau jusqu'à leur propriété, pour tenter de constater l'ampleur des dégâts. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Mario Cormier est un pêcheur de gaspareau de Cap Pelé. Les débris de plusieurs habitations se sont retrouvés dans ses filets. « Je trouve toute sorte de choses, un morceau de bois, on a trouvé un hot tub, on a trouvé des toilettes, on a trouvé des BBQ, on a trouvé des patios. »

Avec ces inondations, il pêche la moitié moins de gaspareaux qu'habituellement.

Les dommages aux propriétés sont désastreux dans la région de Grand Lake au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Adam Emberley et Bruce Valley, des propriétaires de chalet à Grand Lake, constatent la dévastation. « Certains ne s'en remettront jamais, ils seront ruinés à jamais », déplore M. Emberley.

Adam Emberley a perdu son chalet, et toutes les économies qu'il y avait investies.

Bruce Valley, lui, n'a jamais rien vu de tel. Son chalet est inondé, mais il pense surtout à ceux dont c'est la maison qui est touchée.

Nos coeurs vont avec toutes les familles qui ont perdu leurs maisons, ils ont vraiment besoin d'aide. Bruce Valley, propriétaire de chalet à Grand Lake

Avec les informations de Michel Corriveau