Le Nouveau-Brunswick frappé par des inondations majeures

Dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick, la crue du fleuve Saint-Jean gagne du terrain. Photo : Radio-Canada/Kayla Hounsell

Le niveau de l'eau a continué de monter en fin de semaine dans le sud du Nouveau-Brunswick, occasionnant des inondations qui ont entraîné de nombreuses évacuations. Les jours qui viennent ne seront pas de tout repos pour les riverains touchés par les crues printanières. Dans le sud du Nouveau-Brunswick, l'eau continuera de monter au moins jusqu'à lundi, a avisé la Ville de Saint-Jean. Vendredi, la Garde côtière a été dépêchée dans les régions inondées pour prêter main-forte aux autorités.

Les rivières débordent au Québec

Une voiture est prisonnière de l'eau à Saint-Alexis-des-Monts. Photo : Radio-Canada/Claudie Simard

Le Québec a également été touché par des inondations. À Saint-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière, quelques rues ont disparu sous plus de 60 centimètres d'eau, ce qui s'est accompagné de dégâts importants dans des résidences. À Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie, le corps d'un homme a été retrouvé dimanche dans un secteur inondé près de la Rivière-du-Loup. En Estrie, les autorités observent de près le lac Louise et la rivière Saint-François, qui débordent du côté de la municipalité de Weedon. La ville de Sherbrooke est pour sa part en alerte.

Fin de semaine difficile de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a fait un plaidoyer pour les armes à feu lors d'un discours prononcé le 4 mai 2018. Photo : Reuters/Carlos Barria

Le président américain a eu la vie dure ces derniers jours. D’abord, il a déclaré que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris auraient causé moins de victimes si celles-ci avaient possédé une arme à feu pour se défendre. Des propos qui ont été condamnés par le gouvernement français. Ensuite, l'actrice porno Stormy Daniels a appelé le président américain à la démission lors de son passage à l’émission de télé Saturday Night Live. Finalement, le président iranien Hassan Rohani a mis en garde le président des États-Unis en affirmant que s'il décide de « déchirer » l'accord sur le nucléaire iranien, il le « regrettera comme jamais ».

Un chef spirituel juif hassidique attire les foules à Outremont

Certains spectateurs sont montés sur des voitures afin de voir arriver le chef spirituel Belz. Photo : Radio-Canada

Les rues d'Outremont ont été prises d'assaut, dans la nuit de samedi à dimanche, par une impressionnante foule venue assister au défilé d'un chef spirituel juif hassidique. Accueilli comme une véritable rockstar, le Rebbe a attiré entre 5000 et 6000 personnes. Yissachar Dov Rokeach est le chef de la dynastie Belz des juifs hassidiques. Sur les coups de minuit, ses fidèles ont fait le chemin en partant du parc Beaubien pour terminer devant la résidence temporaire du chef spirituel rue Querbes, vers 2 h du matin.

Lancement réussi de la sonde Insight

La sonde InSight sur le pas de décollage, dans le cône du lanceur Atlas V. Photo : Associated Press/Bill Ingalls/NASA

La NASA a lancé avec succès la sonde Insight qui aura pour mission d’étudier les séismes sur Mars. L'engin baptisé Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight) a pris rapidement de l'altitude dans le ciel brumeux au-dessus de la base Vandenberg de l'US Air Force en Californie, propulsé par une fusée Atlas V à 7 h 05, heure de l'Est, samedi matin. Le lancement devait intervenir à l'origine en 2016, mais des fuites sur un instrument avaient entraîné un report à 2018. Les fenêtres de tir favorables pour la planète rouge ne se présentent que tous les deux ans.

Le volcan Kilauea entre en éruption à Hawaii

Une coulée de lave incandescente a forcé l'évacuation de milliers de personnes. Photo : AFP/Getty Images/FREDERIC J. BROWN

D'importants séismes ont secoué l'île d'Hawaï vendredi, une journée après que le volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde, fut entré en éruption. Samedi, des milliers de personnes ont dû être évacuées d'urgence. Aucune victime n’a été signalée pour le moment, mais plusieurs maisons ont été détruites ou ont été très endommagées. Le principal tremblement de terre, d’une magnitude 6,9, s’est produit à une profondeur de cinq kilomètres, à 16 km au sud-ouest de Leilani Estates. Il est le plus important séisme à avoir frappé la plus grande île de l'archipel américain depuis 1975.

Les opposants de Macron et Poutine descendent dans la rue

Plusieurs dizaines de milliers de protestataires ont dénoncé le « coup d'État social » du président dans les rues de Paris. Photo : Reuters/Charles Platiau

Les présidents russes et français ont fait face à une vive opposition cette fin de semaine. Des manifestations antigouvernementales ont été organisées samedi à travers la Russie, à deux jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat présidentiel. Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, et plus de 1500 de ses partisans ont été arrêtés pour y avoir participé. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants de l'opposition et militants pro-Kremlin, qui s'étaient également rassemblés dans le centre de Moscou.

Des dizaines de milliers de personnes - 160 000 selon les organisateurs, 40 000 selon la police -, ont pour leur part défilé samedi à Paris pour une « Fête à Macron » organisée par la France insoumise (FI), sous haute surveillance policière. Le chef de l'État élu il y a un an était la cible des slogans des manifestants. « Stop Macron », « Macron, président des riches », « Macron = Thatcher en pantalon », pouvait-on lire et entendre dans le cortège.

Premières élections législatives en neuf ans au Liban

Peu de Libanais se sont prévalus de leur droit de vote dans le cadre du premier scrutin législatif en près d'une décennie. Photo : Reuters/Aziz Taher

Le Liban a tenu dimanche ses premières élections législatives en près d'une décennie, un scrutin qui a peu mobilisé et ne devrait pas bouleverser la répartition du pouvoir entre les principaux partis en place. Selon les chiffres officiels rendus publics par le ministère de l'Intérieur, 49 % des électeurs inscrits sont allés voter, une baisse par rapport au dernier scrutin de 2009, alors que le taux de participation s'était établi à 54 %. Les opérations de dépouillement ont commencé dans certains bureaux, mais les résultats ne devraient toutefois pas être connus avant lundi.

Bonne semaine!