Selon les représentants syndicaux, les employés du quotidien du sud-ouest de l'Ontario, verront une petite augmentation de salaire, conserveront leurs avantages sociaux, notamment pour les invalidités de courte et de longue durée et les avantages pour les retraités.

Le contrat est d'une durée de trois ans et les employés étaient sans convention collective depuis 16 mois.

« Nous sommes très heureux de nous être accrochés à ce que nous avons et je pense que de nous battre et notre solidarité nous ont vraiment aidé à cet égard », a dit Julie Kotsis, la présidente du Joint Council of Unions.