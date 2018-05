C'est à force de jouer sous son capot qu'Annie Barrette, électromécanicienne de formation, a appris à faire de la mécanique.

Elle s'est ensuite lancée en affaires avec une mécanicienne avant de décider d’offrir des formations aux femmes.

Annie Barrette apprend aux femmes ce qu’elles doivent avoir dans leur voiture et où trouver les informations nécessaires pour régler les petits pépins mécaniques.

On apprend à démystifier les différents systèmes que comportent nos voitures, les pièces, à vérifier nos fluides, à simuler un changement d'huile, un changement de pneus... Annie Barrette, électromécanicienne

Jusqu'à maintenant, plus de 80 femmes ont participé à leurs cours.

Annie Barrette offre des cours de mécanique 101 aux femmes du Saguenay. Photo : Radio-Canada

Annie Barrette a eu l'idée de cette formation après s’être fait interpeller par des hommes alors qu’elle mettait de l’huile à sa voiture dans un stationnement.

« De me faire arrêter par des hommes avec un grand jugement et de me faire dire : "Hey, tu n'as pas un chum dans ta vie toi pour te faire ça?" »

Les participantes se sentent mieux outillées pour faire face aux imprévus.

« Moi, je vais planter des arbres en Abitibi. J'ai dix heures de route à faire. S'il m'arrive quelque chose sur la route, un bruit, [c’est important] que je comprenne d'où ça vient. Être capable de se débrouiller », affirme l'une des participantes, Aline Gilbert-Thévard.

De son côté, Marie-Andrée Fortin est heureuse de pouvoir faire elle-même certaines choses.

Savoir que je peux changer mon filtre à air moi-même et que ça coûte 10 $ l'acheter. C'est si simple. Marie-André Fortin, participante

Pour Annie Barrette, la mécanique n'est pas seulement une question d'huile à moteur.

« C'est vraiment de donner du pouvoir aux femmes, parce que je pense que c'est accessible à toutes aujourd'hui et c'est quelque chose dont on nous a exclues de pendant des années. »

Le Club mécanique des femmes prend la route cet été. Il sera entre autres à Laval, Québec, Montréal, Sherbrooke et Rimouski.

D’après le reportage de Claude Bouchard