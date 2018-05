Pour la troisième et dernière journée de l'événement, les visiteurs ont eu accès à un marché gourmand où ils ont pu rencontrer une dizaine de producteurs sous un même toit.

Les organisateurs de l'événement ont eu l'idée d'organiser ce marché lorsqu'ils ont constaté que plusieurs artisans culinaires venaient s'installer dans la région.

« C'est là qu'est venue l'idée de faire un évènement pour montrer aux gens de la région, mais aussi de l'extérieur, qu'il y a plein de choses à découvrir ici au niveau gourmand », explique la coordinatrice du Trip Gourmand, Julie Ruest.

Elle se réjouit également de constater qu'il est de plus en plus facile de trouver des aliments biologiques à Sainte-Anne-des-Monts.

Une variété d'aliments étaient exposés, dont des pains, confitures et chocolats. Photo : Radio-Canada/Félix Morrissette Beaulieu

Une variété de produits étaient exposés au marché, des produits de la mer aux produits biologiques, en passant par les herbes et les chocolats.

La chocolaterie Couleur Chocolat a d'ailleurs profité de l'occasion pour lancer deux nouvelles tablettes de chocolat, une à la framboise et aux algues noris, et une autre aux fraises et au sucre d'érable.

Encore des saveurs de la Gaspésie qu'on travaille pour faire du chocolat de la Gaspésie. Paule Ménard-Pelletier, directrice des ventes et des communications de Couleur Chocolat

L'événement s'est ouvert vendredi avec un 5 à 7 bières et saucisses, et s'est poursuivi samedi avec un atelier de dégustation de bières et un souper de crabe.

L'équipe à la tête du Trip Gourmand espère pouvoir répéter l'expérience pour une quatrième année en 2019.

D'après les informations de Félix Morrissette Beaulieu