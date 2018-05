Un texte de Katy Larouche

La chercheuse avait constaté que les ateliers de stimulation précoce, organisés pour les parents, attiraient très peu de pères. Avec son équipe, Guadalupe Puentes-Neuman a donc tenté de trouver la bonne formule pour que les pères soient aussi de la partie.

Il y a un papa qui m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : “ Si c’est une madame comme toi qui vient me parler de comment élever mon enfant, ça m’intéresse pas ”. Guadalupe Puentes-Neuman, professeure au Département de psychologie de l'Université de Sherbrooke

C’est à la lumière de ces commentaires que la chercheuse a mis sur pied un programme axé sur des activités dynamiques, dans lequel le père peut avoir des interactions directement avec son enfant.

L’organisme Hommes Sept-Îles met à l’essai les ateliers depuis trois mois. Le directeur, Edmond Michaud, constate l’engouement qu’il suscite chez les participants.