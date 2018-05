Une alerte d'évacuation a été diffusée à certains endroits par la bande indienne d'Upper Nicola, selon ce qu'a publié l'agence provinciale de gestion des urgences dimanche sur Twitter. Les résidents doivent se tenir prêts à partir.

Dans la bande indienne voisine de Lower Nicola, un talus a cédé samedi matin le long du cours d'eau Guichon Creek. Des ordres d'évacuation ont été transmis aux résidents de la route Fyall, a indiqué la bande dans un statut Facebook.

Les personnes évacuées doivent s'enregistrer auprès des services sociaux d'urgence qui se trouvent à l'aréna Shulus de Merritt.

Un ordre d'évacuation a été également lancé pour un parc de maisons mobiles situé dans les alentours.

Plus à l'est, la bande indienne d'Okanagan a demandé samedi à des résidents et visiteurs de se tenir prêts à procéder à une évacuation. Elle mentionne des risques reliés aux inondations et à l'écoulement de débris.

Le district de Peachland, près de Kelowna, a quant à lui déclaré un état d'urgence local après un glissement de terrain sur l'avenue Princeton et un débordement sur la route 97. L'état d'urgence local donne des pouvoirs accrus aux autorités.