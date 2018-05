L'événement vise à faire connaître les ressources disponibles en Abitibi-Témiscamingue pour les personnes qui souffrent des troubles du déficit de l'attention, de la dyspraxie verbale, des difficultés d'apprentissage ou d'acquisition de compétences professionnelles.

D'ailleurs, une dizaine d'exposants ont fait le déplacement pour proposer leur service. Les parents ont pu également assister à des conférences sur le sujet.

La fondatrice des Salons TDAH, Nathalie Beaulieu propose d’offrir un salon en ligne.

« Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand il y a une crise, quand les services sont fermés, quand on est sur une liste d'attente, pour moi il n'y a pas de frontière à avoir besoin de ces services-là. Puis je trouve important que des gens, même à distance, puissent avoir besoin des services et d'ailleurs, pour cette raison-là, on a filmé les 5 derniers salons et il y a d'autres activités qui se font en vue de bâtir un premier salon virtuel sur le web », promet Nathalie Beaulieu.

Je veux que les gens puissent trouver différents services qui font la différence, pour faciliter le quotidien. Nathalie Beaulieu

La fondatrice des Salons TDAH, Nathalie Beaulieu Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Parmi les exposants, des entreprises qui offrent de nouveaux services en région notamment pour la formation ou l'aide des personnes atteintes de TDAH à intégrer le monde du travail.

C'est le cas de la conseillère d'orientation Isabelle Charest qui offre un nouveau service d'entraînement en employabilité.

« On a un kiosque qui vient expliquer toutes les caractéristiques, les talents des gens qui ont un TDAH et comment les mettre sur le marché du travail et dans le contexte du milieu du travail, comment mettre en valeur ces caractéristiques-là au profit des employeurs et au profit de la profession. Les gens viennent 32 heures par semaine actualiser leurs compétences, développer leur savoir-être et le savoir de venir interagir avec les gens, s'intégrer dans le milieu du travail, développer les compétences d'employabilité connexes », explique Isabelle Charest.

Elle compte également offrir ses services dans la région de Val-d’Or.