Un texte de Bienvenu Senga

Le président de l’UTA, Claude Hurtubise, affirme que l'organisme remplit toujours la mission que s'étaient fixée ses fondateurs, le professeur Maurice Aumont et ses collègues de l’Université Laurentienne, en 1993.

Le président de l'Université du troisième âge de Sudbury, Claude Hurtubise, atteste que l'entité remplit toujours sa mission originale d'instruire les aînés. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

C’est vraiment de donner aux personnes âgées, par le biais d’une sorte d’éducation intéressante, toutes sortes de moyens de vivre mieux. Claude Hurtubise, président de l'Université du troisième âge de Sudbury

L’UTA accueille environ huit conférences par année portant sur des sujets tels que la santé, la culture, l’histoire et les sciences naturelles.

Des sorties éducatives et des voyages estivaux sont aussi organisés chaque année.

M. Hurtubise estime toutefois que la portée sociale de l’UTA a pris davantage d’ampleur au fil du temps. « Les gens discutent et maintiennent des relations, ils s’entraident même après avoir quitté nos rencontres », explique-t-il.

Identité et amitiés

Laurette Michel et son époux Arnel ont rejoint l’Université du troisième âge en 1998.

C’était un groupe canadien-français et les conférenciers étaient très bons. Arnel Michel, membre de l'Université du troisième âge

Le couple se souvient d'un voyage collectif à l’Archipel des Mille-Îles qu’il attendait impatiemment vers la fin des années 1990.

À la suite d’une panne du bateau qui était censé les transporter, le couple n’a pas pu faire le tour des îles. Mais malgré sa déception, il affirme garder d’heureux souvenirs de la sortie.

Laurette Michel et son époux, Arnel, gardent de bons souvenirs de leurs voyages avec l'Université du troisième âge de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

« Ça nous a permis de connaître le groupe avec qui on était, on a discuté de la façon dont on a élevé nos enfants, de la façon dont on a travaillé », avance Mme Michel.

De ces échanges est d’ailleurs née l’idée d’offrir un cours de soins palliatifs aux membres de l’UTA que l’actuelle octogénaire dit avoir trouvé « très intéressant ».

Le défi de la relève

Gaëtan Ducharme est membre de l’UTA depuis une dizaine d’années et en a aussi assuré la présidence pendant un an.

Selon lui, l'organisme devra faire plus d’efforts pour recruter de nouveaux membres. « Les jeunes ont sûrement d’autres choses à apporter », note-t-il.

L'ancien président de l'Université du troisième âge, Gaëtan Ducharme, note le besoin de relève au sein de l'organisme. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Un voyage sur le thème du loup à Mattawa, à Huntsville et à Penetanguishene conclura en juillet la session 2017-2018 de l’UTA.