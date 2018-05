Un texte de Patrick Bergeron

Ce type d'horaire obligeait les ambulanciers à être disponibles à tout moment pendant 7 jours de suite. Depuis 8 h dimanche matin, ce n'est plus le cas.

Selon les syndiqués, cette façon de faire pouvait prolonger le temps d'attente lors d'un appel et représentait un danger pour les ambulanciers qui étaient soumis à de très longues heures de travail.

À Rivière-du-Loup, ce changement permettra aussi de modifier la façon de travailler des ambulanciers. Les ambulances seront maintenant dispersées à plusieurs endroits dans la ville, ce qui permettra de réduire le temps de réponse.

Selon Patrick Tomassin, directeur des opérations à la Coopérative des paramédics du Grand-Portage, ce déploiement n'était pas possible avec les horaires de faction.