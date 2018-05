Les athlètes de l’épreuve de 42,2 km ont pris le départ à 8 h 30 au parc Queen Elizabeth avant de se diriger vers l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), puis de passer par la promenade le long du parc Stanley et de terminer leur course au coin des rues Pender et Bute.

Un parcours de 21,1 km est également proposé, mais les coureurs sont partis à 7 h.

Des athlètes de 65 pays participent au marathon.

De nombreuses rues sont fermées à la circulation. TransLink, souligne que plusieurs lignes d’autobus ont eu leurs trajets modifiés.

Des embouteillages sont également à prévoir en raison de trois navires de croisières qui font escale à la place du Canada. Ils transportent 10 400 passagers.