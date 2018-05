Cet état se répète tous les cinq à 10 ans, dit l’agence météorologique, en précisant que la sécheresse « sévère » s’applique notamment aux alentours de Winnipeg et Brandon ainsi qu'au nord de Selkirk.

La majorité du reste du Manitoba est aussi « anormalement sec », ajoute Environnement Canada.

Il faut dire que les pluies étaient rares en avril. À titre d’exemple, Winnipeg a eu son mois le plus sec depuis 1988 et le quatrième plus sec depuis 1872.

Selon Environnement Canada, seul 1,7 mm de pluie sont tombés en ville le mois dernier alors que 19,2 mm de pluie tombent à Winnipeg chaque mois d’avril.

L’agence météorologique ne prévoit pratiquement aucune pluie la semaine prochaine à Winnipeg. Il y aura cependant un temps ensoleillé et des températures qui oscilleront de 15 à 26 degrés Celsius en journée.