Le Conseil de bande a précisé dans un communiqué, samedi, que les jeunes touchés par cette affaire, âgés de 6 à 12 ans, avaient tous été traités pour des blessures superficielles.

Les événements seraient survenus sur le terrain de l'école, ainsi qu'à l'extérieur de l'établissement. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons ayant poussé les enfants à s'en prendre à eux-mêmes.

« Nous avons rencontré chacun des élèves et nous avons constaté au niveau des poignets des marques vraiment évidentes. Pour certains, il y avait des coupures aussi au niveau des chevilles », déclarait, plus tôt cette semaine, la directrice de l'école primaire, Nathalie Dominique.

Plusieurs services de santé publique de la région, soit ceux de Wemotaci, de La Tuque et de Trois-Rivières, ont offert leur soutien aux enfants et à leurs parents. Le personnel de l'école a également été mobilisé pour s'assurer que les jeunes ne souffraient pas de séquelles à long terme.

Toujours plus tôt cette semaine, la direction de l'école a encouragé les parents, via Facebook, à discuter avec leurs enfants des émotions ressenties par ces derniers, et ainsi tenter de déterminer les raisons les ayant poussés à agir de la sorte.

Le Conseil de bande a également recommandé aux parents ou à d'autres adultes d'accompagner les enfants lors d'éventuelles sorties au terrain de jeu.

« On connaît la situation dans les communautés autochtones : le manque de logements, le manque de ressources, le manque de financement dans plusieurs programmes. Souvent, les ressources sont débordées. Ça affecte tous les membres de la communauté. Les jeunes, ils n'en parlent pas souvent, mais ils vivent ce que les adultes vivent. Ça peut les affecter, mais ils gardent souvent le silence. Ce peut être un signal de détresse », a de son côté affirmé le grand chef du Conseil de bande, Constant Awashish.

Un mal répandu

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a parlé d'une situation « extrêmement préoccupante », lors d'une entrevue à RDI samedi.

« Je pense que les témoignages que nous avons reçus font état d'un malaise, voire d'un mal-être chez les élèves, un phénomène qui n'est pas limité à Wemotaci. »

Au dire de M. Picard, la question de la détresse des jeunes, mais aussi des moins jeunes vivant dans les Premières Nations « devrait faire l'objet de débats, de discussions ».

La situation caractérise le « manque d'outils » au sein des Premières Nations, pour faire face à de tels événements, a poursuivi M. Picard.