Dans le sud du Nouveau-Brunswick, l'eau continuera de monter au moins jusqu'à lundi.

Les jours qui viennent ne seront pas de tout repos pour les riverains touchés par les crues printanières.

Plus de 700 clients, dans différentes régions de la province, ont perdu l’électricité en raison des inondations.

Les autorités préviennent que ce nombre pourrait augmenter. De plus, les services d’eau et d’égouts pourraient aussi être touchés au cours des prochains jours.

Des pompiers tentent de sortir un réservoir de propane emporté par les eaux à la marina de Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/Anaïs Brasier

Aide fédérale

La province n’écarte pas la possibilité de faire appel aux Forces armées canadiennes. « Si nous avons besoin de ressources additionnelles, nous sommes préparés à la demander », a déclaré le premier ministre Brian Gallant.

Il ajoute que, pour le moment, l’aide privilégiée est celle de la Garde côtière canadienne afin d'appuyer les sinistrés.

Vendredi, la Garde côtière a été dépêchée dans les régions inondées pour prêter main-forte aux autorités.

Nous avons survolé les zones les plus touchées par les inondations. Plusieurs propriétaires tentent de protéger leurs maisons. #inondationsnb pic.twitter.com/gmNJL1dUWW — Elisa Serret (@elisapserret) 5 mai 2018

Évacuez, martèlent les autorités

Depuis une semaine, la Ville de Saint-Jean demande aux résidents situés dans des zones à risques d’évacuer leur propriété.

Les autorités ont demandé à 2000 personnes de quitter leur maison de manière volontaire.

Le niveau de l’eau a atteint 5,5 mètres, tandis que le seuil d’inondation est de 4,2 mètres.

« Il y a encore des régions où les gens peuvent évacuer par eux-mêmes en toute sécurité. Ils devront prendre cette décision rapidement, puisque d’autres routes et rues seront affectées ou fermées », a indiqué, Greg MacCallum de l’Organisation des mesures d’urgence.

À Fredericton, les niveaux de l’eau fluctuent. Ils ne devraient pas baisser de façon significative.

« On est loin d'un retour à la normale », a souligné Robert Duguay, directeur des communications au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, samedi. Il y a des vents violents et des précipitations sont à venir. »

Les précipitations de cette fin de semaine pourraient faire augmenter les niveaux d’eau légèrement dans un certain nombre de régions au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Patrick.Morrell

Plus de 800 personnes évacuées de plusieurs endroits dans province se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge canadienne.

Un point de presse de l'OMU aura lieu aujourd’hui pour faire mise à jour sur l'état des inondations au Nouveau-Brunswick.