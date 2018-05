Un texte de Marc-Olivier Thibault

D'ailleurs, les organisateurs de la campagne pourront bientôt remettre à Linda, la maman de Colyn, les clefs de sa nouvelle maison.

« Il nous reste des sous à amasser c'est sûr, mais elle va l'avoir sa maison, Linda, c'est officiel on peut le dire. Moi je viens ici, je la vois et j'ai envie de pleurer », dit la grand-mère de Colyn, Francine Vallière qui chapeaute le projet.

À lire aussi : Syndrome du bébé secoué : l'Abitibi-Ouest se mobilise pour Colyn

La municipalité de Poularies a offert le terrain de la future maison, les travaux d'excavation sont aussi gratuits, tout comme l'installation du puits artésien.

Le président du club de moto les Southerns crusers de La Sarre, Gaëtan Therrien, est aussi très impliqué dans la campagne.

Grâce à la sollicitation, son équipe est sur le point d'atteindre l'objectif d’amasser 165 000 $.

« On ne pensait pas l'atteindre aussi vite, mais le 16 juin la maison va partir des Maisons nordiques pour Poularies », affirme Gaëtan Therrien.

Pourquoi le 16 juin, c'est la journée il y a neuf ans où l'enfant a été secoué. On voulait changer cette date-là aux yeux de Linda pour une journée plus agréable, plus le fun. Gaëtan Therrien

Pierre Rivard et Francine Valliere, les grands parents du petit Colyn Rivard et Gaetan Therrien du club de moto de La Sarre. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

Le plafond de la résidence a été solidifié afin d'y installer un système de rails pour la chaise électrique du garçon âgé de 9 ans.

En plus d'être muet et non-voyant, Colyn ne marche pas et doit être nourri par sonde.

Mais ce n'est pas la seule caractéristique de la maison, explique Gaëtan Therrien.

« Il y a des normes à suivre quand une personne est handicapée : les portes, les passages, faut que la maison soit le plus bas possible sur le terrain pour avoir un accès moins à pic pour que Linda arrête de forcer, elle a assez forcé à date », dit-il.

La population est invitée le 16 juin prochain à assister l'arrivée de la maison à Poularies.