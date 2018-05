Un texte de Bienvenu Senga

Julie Aubé est présidente du Réseau d’action communautaire du secteur Garson de Sudbury.

Depuis plusieurs années, elle participe régulièrement à des opérations de nettoyage de parcs et de voies publiques dans la région. Il lui arrive de plus en plus souvent de trouver des seringues usagées par terre.

La présidente du Réseau d'action communautaire de Garson, Julie Aubé, se dit inquiète du nombre croissant de seringues usagées trouvées dans les espaces publics. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Ça nous énerve, surtout quand nos enfants participent à ces activités. Julie Aubé, présidente du Réseau d'action communautaire de Garson-Falconbridge

Même son de cloche de la part de Monique Mercier, qui dirige le Réseau d’action communautaire du quartier Donovan, près du centre-ville. « On a toujours des gens dans notre équipe qui sont renseignés pour être capables de les ramasser », indique-t-elle.

Le Service de santé publique de Sudbury et du district se dit conscient que la situation est la même dans de nombreux secteurs de la ville.

L’infirmière Chantal Bélanger dit espérer que les efforts de promotion pour la récupération sécuritaire des seringues usagées permettront d’éradiquer le problème.

Manque d'intérêt de la jeunesse

Lors de l'opération de nettoyage, certains ont déploré le manque de participation des jeunes.

La résidente du quartier Donovan, Lucette Langlois, déplore le manque d'intérêt de la jeunesse pour les activités de nettoyage de la ville. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

C’est le cas de Lucette Langlois du quartier Donovan, qui dit en avoir invité plusieurs, mais en vain.

« Ils seraient plus fiers de vivre ici s’ils essayaient de rendre leur environnement un peu plus propre », avance-t-elle.

Coup double

Les participants au nettoyage ont aussi profité de l'occasion pour organiser une collecte de fonds afin de financer la construction d’un jeu d’eau sur le terrain de jeu Twin Forks.

Le Réseau d’action communautaire local doit encore amasser 15 000 $ avant de pouvoir démarrer les travaux.

Un jeu d'eau sera construit au terrain de jeux Twin Forks de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Le coût total du projet s’élève à près de 120 000 $.