Le 15 août 2017, le Festival en chanson de Petite-Vallée a perdu une partie de son âme. C'est au Théâtre de la Vieille Forge, lieu désormais mythique en Gaspésie, que se tenait année après année le rendez-vous musical.

Cette année, les festivités auront lieu sous un grand chapiteau multifonctionnel de la compagnie Grandchamp Chapiteaux, qui sera livré le 22 mai.

Le chapiteau sera installé au bord de la mer, sur le site exact où se tenait le théâtre. Il accueillera une salle de spectacle de style cabaret, ainsi qu'un café-bistro, et sera ouvert tout l'été.

« Rien ne va changer, ce sera toujours le même accueil qu'on va offrir à tout le monde », assure le directeur des communications du festival, Marc-Antoine Dufresne.

En 2017, 20 000 visiteurs et spectateurs se sont rendus à Petite-Vallée pour les festivités. La direction du festival s'attend à recevoir autant de personnes en 2018, sinon plus.

« De voir les gens mobilisés, ça dégage une autre énergie. Je crois que tout le monde va être à la même place au même moment », estime la co-passeuse de l'événement, Marie-Pierre Arthur.

Pour l'expérience, je pense que ça va être plus grand que nature cette année. Marie-Pierre Arthur, co-passeuse du Festival en chanson de Petite-Vallée

Le chapiteau servira pendant deux ans, jusqu'à l'ouverture du nouveau théâtre, prévue en 2020.

Le projet de reconstruction est évalué à 9,5 millions de dollars, et les travaux doivent débuter en 2019. Les organisateurs attendent toutefois la confirmation qu'Ottawa et Québec fourniront une partie de cette somme avant de donner le feu vert.

Plus d'un million en dons

Une petite portion des coûts est déjà assurée grâce à la générosité des artistes québécois et des amateurs du festival. Depuis l'incendie, une vaste campagne de financement et plusieurs initiatives populaires ont permis d'amasser 1,7 million de dollars.

À la surprise des organisateurs, les dons sont venus de partout au Québec, et même de France et de Belgique.

« Tous ces gens-là se sont rassemblés autour de la cause et puis ça a fait boule de neige », affirme le directeur des finances et des commandites du festival, Simon Côté.

On visait peut-être un million avant les Fêtes, et on trouvait ça utopique, mais on l'a dépassé en 5-6 semaines. Simon Côté, directeur des finances et des commandites du Festival en chanson de Petite-Vallée

Le 36e Festival en chanson de Petite-Vallée aura lieu du 28 juin au 7 juillet 2018.

