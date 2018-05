« On a commencé à suivre l’évolution de la crue des eaux depuis une bonne semaine. On a voulu être proactif pour ne pas se faire prendre les deux pieds dans l’eau », a affirmé avec une touche d’humour le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière.

La municipalité a entamé, vendredi, la préparation et la distribution de sacs de sable pour que les résidents puissent ériger des digues. Déjà une centaine des 500 sacs disponibles ont été distribués, selon le maire.

Le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, affirme que la municipalité est prête pour la crue. Photo : Radio-Canada

On a ouvert notre bureau pour les mesures d’urgence […] On est prêt à faire face à la musique. Jean-René Carrière, maire, Saint-André-Avellin

« Tant et aussi longtemps que le niveau de l’eau ne descendra pas sous cinq pieds cinq [1,67 mètre], cinq pieds six [1,7 mètre], on va rester en alerte », a précisé également le maire.

Même scénario à Pontiac, alors que la mairesse de l'endroit, Joanne Labadie, met la main à la pâte pour préparer des sacs de sable.

« La rivière peut monter encore un autre 30 à 50 centimètres. Alors je suggère aux gens de se préparer pour ça dans les 72 prochaines heures », prévient-elle.

La mairesse de Pontiac, Joanne Labadie, déplore que peu de gens soient venus chercher des sacs de sable, car l'eau pourrait encore montée dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement provincial est également présent sur le terrain, selon le député libéral de Papineau, Alexandre Iracà.

« Par rapport à ce qui s’est passé l’année dernière, on a appris beaucoup […] On a procédé à l’embauche d’un directeur régional spécifiquement pour la sécurité civile […] On est plus à l’affût de ce qui s’en vient », explique le député, en précisant que le directeur a pour rôle d’apporter du soutien aux Municipalités de l’Outaouais.

Le député libéral de Papineau, Alexandre Iracà, affirme que le gouvernement a tiré des leçons des crues historiques de 2017. Photo : Radio-Canada

M. Carrière et M. Iracà s’entendent toutefois pour dire que la crue de cette année ne sera pas aussi importante que celle de 2017, et que les inondations devraient être minimes dans le secteur.

« On anticipe moins de maisons inondées. La température semble vouloir nous aider cette année. On s’attend à sept ou huit maisons [inondées] dans le village », estime M. Carrière.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et Estelle Côté-Sroka