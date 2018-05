Le parti organisait une série de formations pour les bénévoles en vue des élections provinciales qui auront lieu le 1er octobre.

Une cinquantaine de militants ont reçu plusieurs formations portant par exemple sur l'organisation de campagne et sur divers aspects juridiques. L'objectif est de s'assurer que les troupes soient fin prêtes pour la prochaine campagne.

Des militants d’expérience, mais il y a des nouveaux visages aussi. On sent le renouveau dans la région. Mathieu St-Pierre Castonguay, président de la section régionale du PQ

Nouveau président

Lors de leur assemblée régionale, les membres ont élu Matieu St-Pierre Castonguay comme nouveau président du Parti québécois Saguenay Lac-Saint-Jean-Nord-du-Québec.

Mathieu St-Pierre Castonguay est confiant de la prochaine élection.

Mathieu St-Pierre Castonguay a été élu président du Parti québécois (PQ) Saguenay Lac-Saint-Jean-Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada

« On prépare l’équipe électorale. La force du Parti québécois c’est justement son équipe et ses militants, contrairement aux autres parties. On va s’assurer, bien qu’on soit sous-estimés, que sur le terrain on va être prêts à performer », explique le nouveau président.

Les députés Mireille Jean et Sylvain Gaudreault, ainsi que le candidat dans Lac-Saint-Jean William Fradette ont participé aux activités.