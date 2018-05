Plus de 150 pompiers du Québec et du Nouveau-Brunswick se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à Carmel Moreault.

Plusieurs dignitaires étaient également présents, dont le ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux. Ce dernier voit dans la mort de Carmel Moreault un « décès tragique » qui rappelle que les pompiers mettent souvent leur vie en danger pour sauver celle des autres.

« Dans chacune des interventions de nos pompiers à travers le Québec, il y a toujours des gestes de bravoure. Ce sont des gens qui se dévouent pour la communauté, et qui prennent des risques énormes », a souligné le ministre.

Certains se sont déplacés de Montréal, comme le lieutenant du Service de sécurité incendie de Montréal, Chris Ross.

« On est conscients du danger qui est présent, et le danger ce n'est pas toujours l'incendie. Ça peut être aussi banal que des conditions médicales ou un accident de la route », a-t-il précisé.

Pour le lieutenant, ce facteur de risque rend le travail accompli par les pompiers d'autant plus important pour la population.

Les pompiers de Témiscouata-sur-le-Lac et des municipalités environnantes sont bien conscients de cette responsabilité.

Depuis le drame, ils continuent de répondre aux appels, selon le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel.