Le tapis rouge, animé en direct sur la page Facebook d’ICI Acadie par Martine Blanchard, Anne-Marie Parenteau et Jass-Sainte Bourque, sera présenté dès 18H00. Les artistes et le public se dirigeront par la suite vers l’intérieur de l’amphithéâtre du centre Jean-Daigle, transformé pour l’occasion en théâtre. 1400 places sont disponibles, mais en après-midi samedi il ne restait qu’un peu plus d’une centaine de sièges.

Martine Blanchard, Anne-Marie Parenteau et Jass-Sainte Bourque animeront le tapis rouge dès 18h. Photo : Radio-Canada

Une soirée pleine de prestations

Le gala est animé par Matthieu Girard. La remise des différents prix sera entrecoupée de plusieurs prestations d’artistes acadiens : Menoncle Jason, Marie-Jo Thério, Arthur Comeau, Lou Poirier, Chantal Baudouin, Michel Cardin, Philippe Garon, Joseph Edgar, Paul Cournoyer, Zakk Cormier, Bernard Félix, Jason Guerrette, Amélie Hall, Sylvie Martin, les Main Street Dancers (direction artistique Tammy Golla), les Danseurs du Madawaska (direction artistique Debbie Levesque) et le chœur des Éloizes 2018.

Le directeur artistique des Éloizes René Poirier se dit bien fier du travail accompli par toute l’équipe. « Il faut dire qu'on a une équipe qui est rodée, on a une équipe qui est habituée de travailler ensemble. Les éclairages, décors, les artistes sont très généreux. [...] C’est ce qui est merveilleux en Acadie, on est une grande famille. De se retrouver autour du projet qui est les Éloizes, c'est toujours extraordinaire ».

Pour en savoir plus sur les finalistes du gala des Éloizes 2018, cliquez ici.

La Soirée des Éloizes sera diffusée en direct sur ICI Radio-Canada Télé. Elle sera en rediffusion sur ICI ARTV le samedi 5 mai à 22 h, ainsi qu'au réseau national d'ICI Radio-Canada Télé le dimanche 6 mai à 23 h 50.