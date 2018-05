La soirée s'est entamée avec une prestation de solide de Jason Guerrette qui interprétait la chanson Regarde-Moi des Hôtesses d'Hilaire.

Matthieu Girard a offert une animation solide tout au long de la soirée. Jouant autant d’humour que d’ingéniosité pour présenter les différentes catégories, l’homme de théâtre acadien a su relever le défi d’animation qui lui était proposé. Il y est allé, dès le début de la soirée, avec une pointe gentille aux différents élus présents sur place.

Gang! Les grosses poches sont dans la place. C’est bon signe t’sais! S’ils sont ici, c’est parce que pour eux, la culture c’est important [...] Comme on est en période préélectorale, on peut donc s’attendre à des promesses telle que des augmentations du budget en culture Matthieu Girard, animateur du gala

Une soirée pleine de prestations

Plusieurs artistes acadiens se produiront durant la soirée : Menoncle Jason, Marie-Jo Thério, Arthur Comeau, Lou Poirier, Chantal Baudouin, Michel Cardin, Philippe Garon, Joseph Edgar, Paul Cournoyer, Zakk Cormier, Bernard Félix, Jason Guerrette, Amélie Hall, Sylvie Martin, les Main Street Dancers (direction artistique Tammy Golla), les Danseurs du Madawaska (direction artistique Debbie Levesque) et le chœur des Éloizes 2018.

Les gagnants

Soutien à la production artistique : Tide School

Tide School Artiste de l’année en arts visuels : Mario Doucette

Mario Doucette Découverte de l’année : Emmanuelle Landry

Emmanuelle Landry Artiste de l’année en arts médiatiques : Denise Bouchard

Denise Bouchard Soutien aux arts : Le District scolaire francophone sud

Le District scolaire francophone sud Artiste de l’année en danse : Chantal Baudouin

Chantal Baudouin Artiste de l’Acadie du Québec : Annie-Claude Thériault

Annie-Claude Thériault Artiste de l’année en musique : Arthur Comeau

Arthur Comeau Artiste de l’année en littérature : Daniel H. Dugas

Daniel H. Dugas Artiste de l’année en théâtre : Marc-André Charron

Marc-André Charron Artiste s’étant le plus illustré.e à l’extérieur de l’Acadie : Phil Comeau

Phil Comeau Événement / Spectacle de l’année : Marie-Jo Thério

Un prix hommage a aussi été remis au peintre Georges Goguen pour l'ensemble de son oeuvre. Pour mieux connaître cet artiste acadien phare, vous pouvez écouter l'émission Format Libre qui lui était consacré plus tôt cette semaine.

Dans un discours où il a voulu remercier tous ceux qui l'ont aidé à se retrouver où il est aujourd'hui, l'artiste s'est dit ému de recevoir ce prix. « Je braille pas souvent, mais à soir, je pourrais brailler. »

Le directeur artistique des Éloizes, René Poirier, s'est dit bien fier du travail accompli par toute l’équipe. « Il faut dire qu'on a une équipe qui est rodée, on a une équipe qui est habituée à travailler ensemble. Les éclairages, décors, les artistes sont très généreux. [...] C’est ce qui est merveilleux en Acadie, on est une grande famille. De se retrouver autour du projet qui est les Éloizes, c'est toujours extraordinaire ».

Moments forts

Un hommage aux disparus de l'année 2017 s'est révélé particulièrement émouvant alors que Sylvie Martin et la chorale Les Baladins du dimanche a interprété la chanson Que deviennent les fleurs de Denis Richard, décédé au mois d'août.

L'hommage aux disparus en 2017 en a ému plus d'un aux Éloizes 2018. Photo : Radio-Canada/Anne-Marie Parenteau

Lou Poirier, avec son numéro « Arrêt sur image », a aussi été un moment fort de la soirée. Son court numéro théatral parlant des réalités de l'amour moderne a jeté un regard aussi amer que lumineux sur le féminisme en 2018.

Le tapis rouge était animé en direct sur la page Facebook d’ICI Acadie par Martine Blanchard, Anne-Marie Parenteau et Jass-Sainte Bourque dès 18 h. Les artistes et le public se sont ensuite dirigés vers l’intérieur de l’amphithéâtre du centre Jean-Daigle, transformé pour l’occasion en théâtre. Quelque 1400 places était disponibles, mais en après-midi samedi il ne restait qu’un peu plus d’une centaine de sièges.

Martine Blanchard, Anne-Marie Parenteau et Jass-Sainte Bourque animeront le tapis rouge dès 18h. Photo : Radio-Canada

La Soirée des Éloizes sera en rediffusion sur ICI ARTV le samedi 5 mai à 22 h, ainsi qu'au réseau national d'ICIRadio-CanadaTélé le dimanche 6 mai à 23 h 50.