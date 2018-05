« Les gens pensent vraiment à [des jeux vidéo comme Star Wars Episode I: Racer] quand ils commencent et ils se disent qu’ils vont jouer à ces jeux dans la réalité, explique M. Kocher. Ça se situe entre l’enfant qui joue avec un avion jouet et ce jeu vidéo futuriste à grande vitesse. »

Le circuit de la DRL est composé de plusieurs événements distincts lors desquels les compétiteurs s’affrontent sur plusieurs manches. Chaque manche complétée par un pilote sans qu’il s’écrase lui rapporte des points selon sa position.

Contrairement à d’autres sports comme la course automobile, les parcours proposés par la DRL sont uniques à chaque événement. Aucun pilote ne peut donc se pratiquer à l’avance et tous partent sur un même pied d’égalité. Les drones utilisés par les pilotes sont d’ailleurs fournis par la ligue pour éviter qu’une équipe surclasse les autres pour des raisons mécaniques.

« Ce sont des courses très courtes, indique Gabriel Kocher. Elles sont très prenantes, mais elles durent environ une minute. Quand tu t’écrases, ça te met une pression supplémentaire pour ne pas t’écraser la fois d’après. »

Des courses à obstacles

Ces fameux écrasements sont assez fréquents en raison de la forme des parcours. Alors que les pilotes automobiles se déplacent sur des pistes en deux dimensions, les pilotes de drones ont accès à une troisième dimension qui ouvre la porte à une grande diversité de circuits. Les concepteurs des courses imaginent donc toutes sortes d’obstacles qui forcent les pilotes à être très précis dans leurs déplacements.

« Ça monte, ça descend et il y a des obstacles qu’on appelle des gates ou des portillons, qui font une certaine taille et au-travers desquels il faut passer. Il y en a certains qu’il faut prendre à l’envers. L’an dernier, à la course de championnat, il y en avait trois qui étaient situés le long d’un plafond. On faisait donc un looping à l’envers à travers des obstacles. Ça donnait vraiment des émotions avec la foule à côté. »

Il n’y a d’ailleurs pas que la foule qui donne des émotions aux pilotes. Ces derniers sont équipés de lunettes spéciales qui permettent de voir en direct les images captées par une caméra placée sur leur drone.

« Ça donne vraiment l’impression d’être dans le cockpit. Il y a des gens qui viennent me voir et je leur met les lunettes sur la tête et tout à coup ils disent “Wow!” Ils tiennent à peine debout. Ça vient avec la nausée en raison des virages. On est comme sur des montagnes russes et quand on n’a pas l’habitude on perd l’orientation. »

Voyez par vous-même sur ces images du tour le plus rapide de la course de la Nouvelle-Orléans en octobre 2017 :

Pour écouter l'émission intégrale de La sphère consacrée aux drones, cliquez ici.