Les deux régions les plus touchées par les pannes sont Fredericton et Moncton avec respectivement 76 et 44 pannes privant chacune environ 7500 clients d'électricité.

La région de Nortumberland-Miramichi est également touchée par 20 pannes, résultant en 4110 clients sans courant.

Quelques pannes sont également survenues dans la Péninsule acadienne (933 clients sans courant) et le reste du nord du Nouveau-Brunswick.

La raison principale serait de forts vents causant des arbres brisés qui tombent sur les lignes électriques.

Début du graphique (passez à la fin) Il y a des pannes de courant partout dans la province en raison des vents violents. Si une panne survient, vous pouvez la signaler sur notre site mobile de pannes au https://t.co/rspLbYNGyE pic.twitter.com/YtgIRS8gW3 — Energie _NB (@Energie_NB) May 5, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Des pannes en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse est également touchée à plus petite échelle avec un total de 69 pannes et 3800 clients dans le noir.

La pointe de l'île du Cap-Breton est la plus touchée par les pannes de courant avec plus de 2100 clients privés d'électricité. La majorité des pannes sont situées tout au nord de l'île.

Les autres pannes sont éparpillées dans le reste de la province. Les régions de Wolfville et Truro sont les deux autres plus touchées avec environ 1000 clients sans courant.

L'Île-du-Prince-Édouard est largement épargnée par ces pannes d'électricité.