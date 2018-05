La vice-cheffe du PQ, Véronique Hivon, était présente à l'événement qui s'est déroulé à Rouyn-Noranda.

Le rendez-vous a permis au militant de revenir sur la situation de la formation politique à quelques mois du début de la campagne pour l'élection générale de l'automne prochain.

Le candidat de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Gilles Chapadeau en a profité pour faire le point sur ses activités depuis l'annonce de son investiture en décembre dernier.

« Ce que j'entends sur le terrain, c'est que la région a été complètement oubliée, se désole le candidat. Le Témiscamingue a été oublié plus particulièrement, et la région dans son ensemble a été oubliée par le gouvernement en place. Alors, les gens veulent se faire entendre, il y a des initiatives citoyennes. [...] Moi, je sens en même temps effectivement une frustration des gens d'avoir été oubliés, des initiatives que je salue [c'est] une prise en main, et la prise en main à mon avis la meilleure qui soit c'est d'élire quelqu'un qui a à cœur la région. »

Gilles Chapadeau affirme que son parti va dévoiler prochainement sa plate-forme électorale nationale en vue de l'élection provinciale.