Le ministère des Ressources naturelles indique que 88 propriétaires possèdent un chalet dans le secteur.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place vendredi pour participer aux efforts d'évacuation en collaboration avec la Sécurité civile. Cet avis a été émis à titre préventif, souligne le ministère.

Un ancien barrage de béton de six mètres de haut, construit en 1959 et qui appartient au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, retient l'eau du lac La Loutre.

Le porte-parole au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Nicolas Bégin, indique que tout est mis en œuvre pour sécuriser le secteur.

« À la suite de l’avis, les experts hydriques du ministère de l’Environnement ont procédé à une évacuation préventive du secteur », indique-t-il.

Les municipalités avoisinantes et la route 389 ne sont pas menacées par les risques d'inondation, selon le ministère.

Plus de détails à venir.