Pêches et Océans Canada a annoncé samedi matin que les conditions météorologiques permettaient maintenant le départ des pêcheurs de homard de la zone 22.

La mise à l'eau, qui devait initialement avoir lieu samedi à 5 heures, a été reportée par le Ministère vendredi en raison du mauvais temps.

Les pêcheurs anticipent encore une bonne saison cette année.

2017 avait d'ailleurs été une année record pour la pêche, avec neuf millions de livres de homard débarquées aux Îles, du jamais vu en 150 ans.

« C'est sûr que ça va être dur à battre », admet le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles Poirier. « Mais si on peut se tenir dans nos moyennes de sept millions, sept millions et demi comme on a pris dans les années antérieures, avec un bon prix, ça s'annonce une bonne saison », ajoute-t-il.

Selon M. Poirier, des tests ont été réalisés par des biologistes à l'automne dernier, et ont permis de constater qu'il y avait encore une bonne concentration de la ressource.

Malgré le report de la mise à l'eau, les festivités entourant cet événement toujours très attendu par les Madelinots ont tout de même eu lieu vendredi.

D'après les informations de Philippe Grenier