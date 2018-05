Ce n’est pas moi qui le dit c’est Philip Auerswald, un économiste qui enseigne à la George Mason University à Washington DC. L’an dernier, ce respecté professeur a publié un livre intitulé The Code Economy, a 40 000 years history. Il analyserait fort probablement les nombreuses discussions de recettes et la popularité des émissions culinaires comme une intéressante discussion à propos... du code.

Dans ce livre, il soutient que notre évolution est due en grande partie à la maîtrise graduelle de codes de plus en plus complexes, de la première recette jusqu’à l’intelligence artificielle, en passant par la maîtrise de la vapeur et de l’atome.

On y apprend notamment que bien avant la maîtrise du feu il y a 500 000 ans, une des technologies qui aurait donné à nos ancêtres un avantage évolutif certain serait tout simplement... la recette! Les premières utilisations avérées de recettes, même si l’écriture n’existait pas encore, remonteraient d’ailleurs à deux millions d’années. Broyer les plantes, couper la viande, voilà une suite d’opérations. En langage savant, on appelle cela un algorithme.

La maîtrise du feu n’a été qu’un code de plus qui s’est ajouté à ceux que nous utilisions déjà et qui nous a rendus encore mieux adaptés. Couper la viande, la cuire : des suites d’opérations extrêmement efficaces du point de vue de la survie et dont la maîtrise a eu comme effet tangible un meilleur apport calorique et donc un meilleur développement neurologique, entre autres.

La maîtrise du code est également à l’origine d’avancées que nous prenons trop souvent pour acquises, selon Auerswald. Ça ne fait pas souvent les manchettes, mais c’est un fait aussi solide que le réchauffement climatique d’origine humaine : notre espèce n’a jamais, d’un point de vue historique, vécu aussi longtemps et en aussi bonne santé.

L’espérance de vie dans le Québec de la Grande noirceur était d’environ 55 ans, hommes et femmes confondus. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, elle oscille autour de 80 ans. Et c’est un phénomène mondial.

Le plus petit dénominateur de tous ces changements? La maîtrise du code. Meilleure productivité agricole? Du code. Vaccination? Maîtrise du code. Mesures efficaces de santé publique? Tout est dans le code.

De la cryptographie, qui protège tant bien que mal nos données, jusqu’à notre ADN, nous hébergeons et sommes entourés d’informations codifiées. Comme le disait Norbert Wiener, le père de la cybernétique, « l'information [...] est une mesure d'organisation ».

L’algorithme est une recette

On pourrait aussi ajouter qu’aujourd’hui, la métaphore la plus utilisée pour expliquer ce qu’est un algorithme est celle de la recette. Quel est l’algorithme du pain? Farine + eau + sel + cuisson. Mais pour maîtriser cet algorithme, il faut aussi maîtriser l’algorithme de la culture du blé. Plusieurs spécialistes soulignent par ailleurs que l’apparition de l’écriture et du calcul n’est pas étrangère à l’arrivée de l’agriculture. L’agriculture demande la sédentarisation en même temps qu’elle permet de se constituer des réserves, qu’il faut pouvoir compter. D’où l’écriture.

Quelque 5 000 ans plus tard, nous sommes entourés d’algorithmes. Les recettes nous ont rendus surpuissantes et surpuissants, souligne Philip Auerswald. Briser le code de la gravité puis de la dynamique de l’écoulement des gaz a notamment permis l’avènement de l’aviation. Et nos ordinateurs ne seraient rien qu’un paquet de métal si nous n’avions pas appris à maîtriser la physique des électrons. Les réseaux sociaux ne sont, en définitive, qu’une courtepointe de divers codes technologiques cousus ensemble.

De surpuissants à impuissants

Si nous sommes surpuissants, nous observons de plus en plus de phénomènes de dépossessions selon l’auteur. L’accroissement de notre puissance collective et de notre sécurité individuelle s’est fait en abandonnant une part de notre vie privée, et aussi de notre libre arbitre.

L’algorithme est devenu une nouvelle forme d’autorité à laquelle nous nous abandonnons et dont nous ne questionnons pas le fonctionnement. Même Vint Cerf, un des fondateurs d’Internet (on lui doit le protocole TCP/IP, rien que ça!), expliquait récemment lors du colloque Web Conf à l’université de Lyon que les algorithmes se trompent. Si nous n’en questionnons pas le fonctionnement, disait-il, nous risquons de nous nous retrouver avec autant d’injustices et d’erreurs que ce qui prévalait avant leur arrivée dans nos vies.

Jusqu’à tout récemment, les bureaucraties se chargeaient d’administrer le flot d’informations que nous ne pouvions individuellement gérer. Mais aujourd’hui, la production d’information est tellement colossale que même les méthodes traditionnelles de traitement ne suffisent plus.

De plus en plus, des algorithmes se chargent de faire de tâches répétitives et hors de portée. On téléverse chaque jour 576 000 heures de vidéo sur YouTube. C’est 24 000 jours. C’est 65 ans. Qui peut classer ça?

Pete Warden, le fondateur de Jetpac, une jeune-pousse touristique, racontait en 2013 comment il avait réussi à créer un algorithme d’analyse d’images en louant de l’espace de calcul sur des serveurs d’Amazon Web Service (la branche d’infonuagique du géant du détail). À partir de son code, dans le confort de son salon, il avait créé une manière d’analyser le contenu de 100 millions d’images provenant d’Instagram en… 24 heures. Prix? 624 US$ Un coût de revient de 0.000624 cents par photo. La jeune pousse a été vendue 3,2 milliards de dollars à Google en 2014.

Le prochain Avengers sera-t-il écrit par un algorithme?

Cette capacité presque infinie à non seulement bouffer de la donnée mais aussi à être capable de faire des prédictions statistiques d’une fiabilité de plus en plus grande va peut-être faire de nous des êtres hautement… prévisibles.

Jusqu’ici, la formule consacrée voulait que nous allions regarder un film. Dorénavant, il faudrait peut-être dire qu’on va aller se faire regarder par un film. En analysant les scénarios, les entrées au box-office et les statistiques des audiences de 400 000 films répartis sur une durée de 30 ans, la jeune pousse israélienne Vault a réussi à prédire les recettes de blockbusters avec un taux de réussite de 75 %. Le taux d’erreur est pour le moment énorme, mais elle n’a que deux ans.

Dans son dernier livre Le capitalisme addictif, le sociologue français Patrick Pharo souligne que cette quantification de nos pulsions, cette capacité algorithmique à prédire nos désirs les plus intimes et les assouvir presque aussitôt constitue une phase du capitalisme où l’on pourrait comparer nos vies à celles de toxicomanes toujours en présence de la substance qui les asservit.

Tristan Harris, un ex-employé de Google, fondateur de l’organisation Time Well Spent, pense la même chose. Il a résumé la chose en une formule-choc : « nos téléphones sont des machines à sous ». Serions-nous tous comme ces addicts qui passent leurs soirées dans les casinos en actionnant machinalement les leviers qui commandent leurs circuits de la récompense?

Le journaliste britannique Jamie Bartlett, qui vient de publier l’essai The People vs Tech abonde dans ce sens. Lors d’une entrevue récente, il soulignait comment nous avons dû édicter au fil du temps des lois pour nous protéger de nous-mêmes. Pourquoi il faut notamment légiférer sur la quantité de sucre que nous mettons dans la nourriture transformée, pourquoi il y a des lois sur le port de la ceinture dans les véhicules, etc.

Devrons-nous soumettre les algorithmes à la même médecine. Avons-nous créé un code qui nous dépasse? Un code si parfait que nous risquons de nous y perdre? Ça commence à faire beaucoup de gens qui le pensent. Et pas que des anti-technos terrés dans les bois. Des gens qui connaissent la technologie intimement.

Au moins, la tourtière de ma mère, je m’en rends compte quand j’en ai trop mangé. Et puisqu’il est question d’algorithme, les patates, on les fait en dés.