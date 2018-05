Le niveau du lac Louise est encore très élevé samedi matin. Il a atteint 245 mètres.

« On est dans les plus hautes inondations enregistrées dans les 30 dernières années. L'état de situation risque de continuer à s'empirer au cours des prochaines heures puisqu'il y a quand même beaucoup d'eau qui est tombée au cours des dernières 24 heures et l'eau n'est pas encore descendue par les bassins versants jusqu'à chez nous. On s'attend à ce qu'il y en ait assez considérablement », souligne le maire Richard Tanguay.

Au total, 48 personnes étaient évacuées, au dernier bilan. Elles étaient relogées chez des membres de la famille ou chez des amis.

Une rencontre est prévue ce samedi avec l'Organisation de la sécurité civile.

Rivière St-François

À Sherbrooke, la rivière St-François est sous haute surveillance. Son niveau a atteint 18 pieds.

La rivière St-François a atteint 18 pieds. Photo : Radio-Canada

La Ville se fait toutefois rassurante. « Les prévisions météorologiques laissent croire que le débit diminuera au cours des prochaines heures. Il n’y a donc aucune évacuation prévue pour le moment », indique-t-on par voie de communiqué.

Une partie de la rue Frontenac au centre-ville est fermée.