La coordinatrice du Parlement jeunesse, Catherine Gagnon, dit que le nombre de participants est un record cette année. « Cette année, nous avons 122 participants, qu’ils soient députés, lobbyistes, journalistes et nous avons aussi un nouveau volet de pages », dit-elle.

Ils vont surtout apprendre que ce n’est pas facile d’être politicien et qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Ils vont aussi apprendre à parler en public et comment fonctionne la démocratie. Catherine Gagnon, coordinatrice du Parlement jeunesse

Vendredi, les jeunes ont suivi des ateliers pour bien se préparer aux règles entourant les débats en Chambre. L’équipe des journalistes a aussi reçu les conseils de l’animateur du Téléjournal Alberta, Jean-Emmanuel Fortier.

Des politiciens ont aussi donné quelques astuces aux parlementaires en herbe.

Sympa César siégera comme président de l'assemblée au cours de la fin de semaine. « Ça me rend un peu nerveux parce que j'ai quand même des amis là-dedans! C’est un peu difficile d'être le pouvoir absolu et un ami, mais je me dis que je vais essayer d’être fort, mais raisonnable en tant que président », lance-t-il.

Le parlement jeunesse réunit des jeunes de 16 à 25 ans et se termine dimanche.