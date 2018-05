Après 70 ans de carrière, elle éprouve toujours le besoin de se mettre en danger en jouant un texte de 542 répliques difficile à interpréter. « Car c’est une grande pièce, le metteur en scène [Frédéric Dubois] est un admirateur de Ionesco et que mon partenaire [Gilles Renaud] est idéal », avec qui elle avoue être fusionnelle sur la scène.

Dans sa loge, Monique Miller a apporté plusieurs objets personnels, dont une photo de Jean Besré prise en 1968 au TNM. « J’ai joué Rhinocéros de Ionesco avec lui il y a 50 ans exactement. », raconte-t-elle en entrevue avec Louis-Philippe Ouimet.

La comédienne de 84 ans n’aime pas parler de son âge. « L’âge c’est une question de chiffres. Je connais des gens qui sont 15 ou 16 ans plus jeunes que moi et qui ont l’air de ma grande sœur », lance-t-elle.

Elle ajoute que le secret de son éternelle jeunesse est le travail. « Ça garde en vie, c’est stimulant. Il y a des gens qui arrêtent de travailler à 65 ans et qui s’ennuient. »

Puisque la comédienne est moins présente à la télévision, les gens s’imaginent qu’elle a pris sa retraite. « L’année dernière, j’ai fait 70 représentations de deux pièces différentes », précise-t-elle.

La comédienne Monique Miller dans le rôle de Florence, une pièce de Marcel Dubé, en 1957 Photo : Archives de Radio-Canada

Le premier film de Monique Miller date de 1953, Tit-Coq. En 1955, elle tourne dans la série télévisée Cap-aux-sorciers et fait la connaissance de l’auteur Guy Dufresne et du réalisateur Paul Blouin avec qui elle a beaucoup travaillé.

La comédienne se souvient qu’à l’époque, les télé-théâtres de deux heures étaient diffusés en direct à la télévision. « On faisait aussi de la grande radio. Gilles Archambault m’a fait dire de magnifiques textes à la radio. On n’en a plus de ces textes. »

En faveur de l’équité

Alors que l'écart salarial entre les actrices et leurs collègues masculins est vivement dénoncé présentement, Monique Miller a toujours su défendre ses intérêts en matière de rémunération. « Il faut que les femmes soient traitées également, mais j’ai souvent négocié des contrats pour mes partenaires masculins. Ils se fiaient à moi. J’étais, parait-il, une bonne négociatrice », avoue-t-elle.

À cette époque, il n’y avait pas d’agent. « On négociait soi-même. La mode des agents est arrivée plus tard. »

Des rencontres marquantes

En 1957, elle a gagné un concours de popularité qui l’a amenée à New York où elle a rencontré Elvis Presley en personne. Elle garde précieusement la photo, mais la conversation avec le King fut très courte. « On a dit "Hi", c’est tout. Il m’a pris la main. C’était phénoménal de rencontrer Elvis Presley », se souvient-elle.

Sa rencontre avec l’acteur français Gérard Philippe a aussi été marquante.