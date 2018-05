Les amateurs de basketball ont été sans pitié pour les joueurs des Raptors après leur défaite à domicile de 128-110 contre LeBron James et les Cavaliers. Une image modifiée rebaptisant Toronto « LeBronto » a notamment fait le tour de la planète sportive nord-américaine.

« Si nos joueurs lisent ça, j'espère que ça les motivera, a dit Casey. Nous sommes des professionnels. Tout est basé sur l'exécution, l'aspect physique et l'intensité. »

Alors qu'ils se préparent pour deux matchs à Cleveland et à tenter d'éviter un balayage aux mains des Cavaliers pour une deuxième année de suite, les Raptors ont dit ignorer les blagues à leurs dépens en ligne.

« Je ne porte pas attention à ça, a dit l'arrière Fred VanVleet. Nous nous concentrons sur les séries.

« Je n'ai rien vu de ça et je n'en ai pas entendu parler. Honnêtement, je me suis un peu déconnecté du monde extérieur. »

De son côté, C.J. Miles a dit qu'il était plus préoccupé à trouver des solutions pour freiner James, qui a marqué 43 points jeudi.

« Il faut appliquer de la pression contre lui, vous devez mettre de la pression sur quelqu'un, a dit Miles. Nous devons les forcer à se battre. Je dis toujours que si je perds, je veux perdre après avoir tiré toutes les balles de mon pistolet. »

Les joueurs étoiles des Raptors DeMar DeRozan et Kyle Lowry n'ont pas rencontré les membres des médias vendredi. Ils ont accumulé 45 points, 11 passes décisives et quatre rebonds lors du deuxième match. L'ailier Serge Ibaka était sur le terrain d'entraînement vendredi, lui qui a été limité à deux points -- sur deux lancers francs -- et six rebonds.

« Nous allons appuyer (Serge), l'aider à trouver des solutions, à se faciliter la tâche, a dit Casey. Nous n'allons pas dire qu'il est mort et enterré. Nous avons été l'équipe la plus productive de l'association, nous avons gagné 59 matchs, nous avons terminé en tête de l'association. Nous ne sommes pas du menu fretin.

« Tous les joueurs connaissent de mauvaises séquences à un moment ou à un autre, pas seulement Serge, et c'est au personnel d'entraîneurs et à ses coéquipiers de l'aider. »

Le match no 3 sera présenté samedi, puis le suivant aura lieu lundi.

Seulement 19 équipes ont déjà gagné une série dans l'histoire de la NBA alors qu'elles accusaient un retard de 2-0, mais VanVleet demeure confiant.

« Rien n'a changé. Nous sommes ici pour une raison, a dit VanVleet. Nous sommes payés pour faire ça. Oui, nous n'avons pas été à la hauteur et nous sommes en retard 2-0. Mais il faut quatre victoires. Et pour l'instant, nous voulons simplement gagner un match à Cleveland. »