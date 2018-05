Un texte d'Eva Uguen-Csenge

Selon le maire Gregor Robertson, c'est le plus gros projet de construction de logements abordables sur des terres municipales de l'histoire du Canada. « On a fait des projets comme ça auparavant, mais celui-ci est d’une envergure beaucoup plus large », affirme-t-il.

Community Land Trust a été sélectionné pour construire des maisons en rangée avec deux ou trois chambres, des appartements et d'autres types de logements sur sept terrains différents appartenant à la Ville.

La société à but non lucratif a été choisie à travers l’appel d’offres de l'Association du logement abordable de Vancouver (Vancouver Affordable Housing Association, VAHA). Elle sera responsable des projets de la conception à leur opération, mais les terrains continueront d’appartenir à la Ville de Vancouver.

Plus de 2000 foyers avec des revenus entre 30 000 $ et 80 000 $ y seront logés.

Abordabilité que le marché privé ne peut pas fournir

« On peut fournir un certain niveau d’abordabilité parce qu’on utilise des terrains municipaux tandis qu’un promoteur devrait acheter ce terrain », explique Luke Harrison, PDG de VAHA.

Avec ces sept sites, VAHA vise également à ce que 50 % des logements soient des logements à deux ou trois chambres, qui conviennent aux familles.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Grâce à l’étendue du projet, Community Land Trust pourra louer d'autres logements à prix raisonnable. Louer des logements dans le West End, au centre-ville, lui permettrait ainsi de subventionner des logements à 375 $ par mois dans le Downtown Eastside.

« On appelle ça la subvention croisée, dit M. Harrison. C’est beaucoup plus facile quand il s’agit de sept sites au lieu d’un immeuble. »

Cependant, les terres municipales ne sont pas nécessairement vides : le café Elbow Room se situe au coin des rues Davie et Seymour, au centre-ville, depuis des décennies. Les propriétaires ont été informés qu’ils doivent partir pour faire place au nouveau projet.

« Ce n’est pas vraiment faisable pour nous de rester ici, explique Nelson Lamarche, un des gérants du café. Il faudrait qu’on trouve un nouvel emplacement. »

La valeur des sept propriétés municipales est de 130 millions, mais s'élèvera à plus de 400 millions après la construction qui doit commencer avant la fin de l'année.

Les 1000 logements devraient être construits d'ici 2021.