Les manifestations culturelles sont nombreuses à Edmundston cette semaine. Les spectacles s'enchaînent, les artistes sont au rendez-vous et, selon l'organisation des Éloizes, le public l'est aussi.

Carmen Gibbs, la directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, est aux anges. « Vraiment, les gens d'ici répondent au rendez-vous puis ça donne tout le sens au fait qu'on vient ici. Parce qu'on se déplace. Se déplacer, ça coûte plus cher, mais quand les gens ils sont là, on est emballés. »

C'est la première fois qu'Edmundston accueille les célébrations. La soirée des Éloizes étaient donc inconnue pour plusieurs résidents de la région, jusqu'à tout récemment. Mais selon Mme Gibbs, la donne semble rapidement avoir changé.

L'écho qu'on a, même s'ils ne connaissent pas tout, c'est qu'ils sont fiers. Ils sont tellement fiers de qu'est-ce qui se passe. Ils sont fiers de nous accueillir. Ils sont fiers de participer. Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick

Une pouponnière à talent

Selon l'artiste multidisciplinaire Sébastien Bérubé, « Edmundston a tout le temps été une très grande pouponnière à talent. »

Sébastien Bérubé, artiste multidisciplinaire. Photo : Radio-Canada

Pour les artistes du Nord-Ouest, les Éloizes représentent une occasion de faire briller la culture locale et de montrer qu'il peut être possible de vivre de son art dans la région. « D'avoir les Éloizes qui viennent dans la région c'est peut-être justement un petit déclic qui va faire qu'on ne sera plus juste une pouponnière qui va former des enfants pis qu'ils vont partir par la suite », analyse-t-il.

Les derniers préparatifs

La préparation pour la gala de samedi soir est pratiquement terminée. Le maire de la ville Cyrille Simard, qui avait vu germer l'idée dans sa tête il y a quelques années, est fier de l'ampleur qu'a prise l'événement dans la ville.

Je pense que l'ambiance, après celle du Blizzard, est devenue la frénésie des Éloizes. C'est évident que les gens en parlent de plus en plus. C'est un événement à très grand déploiement. Cyrille Simard, maire d'Edmundston

Au-delà des retombées économiques immédiates, c'est aussi pour la municipalité une occasion de pouvoir à nouveau présenter les capacités du Centre Jean-Daigle. « Là on a toute une autre configuration de celle que l'on a connue lors des cérémonies d'ouverture. Ça fait que de toute évidence les gens du secteur culturel voient la capacité de notre infrastructure, sa flexibilité également. »

En attendant la soirée de samedi, plusieurs rendez-vous culturels sont accessibles à travers la ville. La cathédrale de l'Immaculée-Conception accueillera d'ailleurs un grand spectacle son et lumière mettant en vedette plusieurs artistes dès 19 h 30 vendredi soir.