Deux nominations servent à remplacer des juges partis à la retraite à Edmonton, et trois autres postes ont été créés à Calgary l’an dernier pour diminuer les retards dans le système judiciaire après l’arrêt Jordan, qui a créé des délais minimums pour qu’un cas soit traité par le système judiciaire.

Des centaines d'affaires ont été abandonnées en raison de retards déraisonnables depuis cette décision.

Les nouveaux juges sont : Jane Fagnan à Edmonton;

James T. Neilson à Edmonton;

Anne Kirker à Calgary;

April Grosse à Calgary;

Nancy Dilts à Calgary.

Le communiqué note que deux nouvelles juges parlent français : Jane Fagnan et April Grosse.

Jane Fagnan a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université Laval, au Québec, en 1990 et a joué « un rôle actif au sein de la Section de la recherche de l’Association du Barreau canadien et de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta », précise l'avis de nomination.

La juge April Grosse a fait des études langues avant de choisir le droit. « La passion de la juge Grosse pour les langues l’a menée à étudier le français à l’Université de la Saskatchewan et à l’Université du Québec à Chicoutimi, note le communiqué. Elle est déterminée à conserver ses compétences dans les deux langues officielles et elle a aimé travailler bénévolement auprès d’organismes qui font la promotion du bilinguisme, comme le Concours de plaidoirie Laskin et le Français pour l’avenir ».

L'Alberta compte maintenant sept postes vacants à la Cour du Banc de la Reine et trois postes vacants à la Cour d'appel.