Avec les informations de Boualem Hadjouti

La cérémonie d'investiture avait lieu vendredi soir à Val-d'Or en présence, notamment, de la vice-chef du PQ, Véronique Hivon.

Élizabeth Larouche a été élue députée à l'Assemblée nationale en 2012.

Elle a été ministre déléguée aux Affaires autochtones dans le cabinet de Pauline Marois avant d'être défaite par le libéral Guy Bourgeois en 2014.

Elle dit qu'elle revient en politique pour défendre un programme social qui répond aux besoins des citoyens de sa circonscription.

« Moi, j'ai des convictions et puis avec le Parti québécois, je suis très heureuse de venir représenter toutes les politiques, on veut revenir à des politiques sociales. L'austérité des dernières années a fait très mal et puis notre programme est branché sur la réalité et c'est ce que j'ai le goût de défendre auprès de la population de l'Abitibi-Est », déclare-t-elle.

Véronique Hivon heureuse

De passage dans la région, Véronique Hivon s'est pour sa part dite heureuse de voir Élizabeth Larouche de retour dans l'arène politique.

« Une ex-ministre avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, lorsqu'elle était ministre [déléguée aux] Affaires autochtones, [alors] je tenais à être ici. Élizabeth m'a invitée à son investiture, donc pour moi c'est important, c'est vraiment important que l'Abitibi ait de nouveau des voix fortes qui vont la défendre à Québec [...] Élizabeth, c'est une femme d'action qui est collée sur le terrain, une femme de cœur qui veut changer les choses pour améliorer le sort des gens de son coin de pays », affirme la vice-chef du parti.

Le PQ sera représenté par Gilles Chapadeau dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Une lutte s'annonce dans Abitibi-Ouest, où Sylvain Vachon et Grégory Vézeau ont manifesté leur intérêt à porter les couleurs du Parti québécois.