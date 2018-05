Une analyse de Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire et animateur du balado La mêlée politique

Dans le projet de loi C-76, les libéraux proposent une pléthore de mesures : nouvelles interdictions pour prévenir l’interférence étrangère, meilleure accessibilité aux bureaux de vote, nouveaux pouvoirs pour le directeur général des élections qui retrouvera son indépendance, nouvelles limites de dépenses en publicité partisane pour les partis, nouvelle limite de 50 jours pour une campagne électorale, rétablissement de la carte d’information de l’électeur comme pièce d’identité, etc.

Les dépenses des groupes de pression seront aussi limitées avant et pendant les élections. Le projet de loi élargira le droit de vote à environ un million de Canadiens vivant à l’étranger et donnera plus d’indépendance au commissaire aux élections fédérales.

Ces nouvelles mesures ont été somme toute bien accueillies, même chez les conservateurs.

Pourtant, certaines des mesures que le gouvernement de Stephen Harper avait fait adopter dans la controverse, en 2014, seront renversées. Les conservateurs ont déploré les risques de fraude puisque les électeurs pourront utiliser entre autres la carte d’information de l’électeur pour s’identifier, c'est-à-dire le carton envoyé par la poste qui indique où, quand et comment voter.

L’opposition s’est surtout attaquée au gouvernement Trudeau là où il est vulnérable : son inaction dans le dossier.

« M. Trudeau ayant renié sa parole concernant sa réforme électorale, peu importe ce qu’il va faire, il n’est pas crédible », a lancé le conservateur Gérard Deltell.

« Les libéraux de Justin Trudeau ont dormi sur la switch et là, on se réveille à la dernière minute », a indiqué le néo-démocrate Alexandre Boulerice, rappelant que le gouvernement avait déposé un projet de loi en 2016 pour mieux encadrer les élections, mais que ce projet de loi accumule la poussière depuis à la Chambre des communes.

Outre ces attaques politiques, le gouvernement ne colmate pas deux brèches importantes.

Première faille : la vie privée

En ce qui a trait à la protection de la vie de vie privée, le gouvernement fait « un petit pas », selon l’ex-directeur général des élections (DGE) Marc Mayrand. Les partis devront publier une déclaration qui explique comment les renseignements seront utilisés, lesquels seront colligés et comment ils seront protégés.

Ce pas, les partis l’ont cependant déjà franchi. Le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique et le Parti conservateur ont déjà sur leur site web respectif une déclaration de ce genre.

Le DGE recommande depuis « longtemps » que les partis politiques soient assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, « comme tous les organismes ».

L'ex-directeur général des élections du Canada Marc Mayrand estime que le gouvernement agit « un peu » pour corriger certaines situations problématiques. Photo : Radio-Canada

« Présentement, c’est un peu un trou noir, expliquait Marc Mayrand. On ne sait pas quelle information les partis politiques possèdent sur les citoyens, on ne sait pas comment ils obtiennent ces informations-là. »

Aucune sanction n’est prévue si un parti ne respecte pas la politique.

Deuxième faille : les dépenses

Les partis politiques pourront toujours se faire rembourser des dizaines de millions de dollars par le Trésor public après les élections, sans présenter systématiquement des pièces justificatives.

Déjà, après les élections de 2008, le DGE soulignait qu'il « ne dispose pas de moyens véritables pour s'assurer que les rapports des partis répondent aux exigences de la Loi ».

Et ce sont des montants importants. Pour les élections de 2015, ce sont environ 60,7 millions de dollars qui ont été remboursés aux partis.

La seule modification se trouve à la page 157 : elle permettrait au DGE d'obliger l’agent principal du parti enregistré « à produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés ».

Ici aussi, le gouvernement laisse le soin aux partis de se réguler.

Directeur général des élections

Laisse-t-on aux loups le soin de s’occuper de la bergerie?

« On devrait avoir un berger [...] qui se trouve à être le DGE », répond le député du NPD Guy Caron, rappelant que le successeur de Marc Mayrand n’a toujours pas été trouvé. Pourtant, il avait annoncé son départ en juin 2016!

Stéphane Perrault, qui assure l’intérim depuis plus d’un an, prévenait le mois dernier que le temps pourrait manquer si le gouvernement souhaite voir ses changements appliqués lors du prochain scrutin. Élections Canada a habituellement besoin d'environ un an pour changer ses façons de faire.

Le gouvernement ne dispose donc plus que de quelques mois.

Le premier ministre Justin Trudeau soutient que le projet de loi sera adopté à temps. Avec sa majorité, le gouvernement peut en effet accélérer le processus d’étude à la Chambre des communes.

Ce n’est cependant pas assuré que les sénateurs seront aussi pressés d’adopter le projet de loi tel quel. Profiteront-ils de leur indépendance pour l’amender afin de colmater les failles? Grâce à cette indépendance, la majorité d’entre eux n’a plus à se soucier des intérêts des partis politiques.