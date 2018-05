Cette distinction récompense « les qualités d’écriture de Karoline Georges, la précision et la clarté de son style, limpide, presque léger malgré la profondeur du propos, la délicatesse et la sensibilité dans l’expression des émotions les plus vives », indique l’équipe du prix Jacques-Brossard dans un communiqué.

Auteure et artiste multidisciplinaire, Karoline Georges était finaliste pour ce prix aux côtés de Philippe Meilleur (Maître Glockenspiel, prix Robert-Cliche 2017) et Pascal Raud (pour les nouvelles Cimetière et Le Caméléon).

Elle succède à Martine Desjardins, honorée en 2017 pour son roman La chambre verte.

L’ancienne lauréate faisait d’ailleurs partie du jury cette année, en compagnie de la professeure Caroline-Isabelle Caron, du réalisateur Roger Cantin, de la blogueuse Lisa Fiset et du philosophe Philippe Saint-Germain.