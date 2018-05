L'activité a lieu à l'école Marcel Raymond de Lorrainville au Témiscamingue.

Les jeunes doivent créer des plats sains et savoureux, à partir d'ingrédients-surprises et être notés par un jury composé de chefs cuisiniers.

La compétition régionale devra permettre de désigner l'école qui ira à la demi-finale de l'événement organisé par la Tablée des chefs dans la grande région de Montréal.

Tout au long de l'année, les jeunes ont participé à des 24 ateliers culinaires qui leur ont permis d'en apprendre plus sur la cuisine en vue de participer au concours.

La compétition intéresse de plus en plus de jeunes, explique la directrice des programmes de formation culinaire à La Tablée des Chefs, Nancy Lacas.

« En région, de plus en plus notre programme rayonne et de plus en plus les écoles le veulent. Et un effort que la Tablée des chefs essaie de faire c'est vraiment de montrer aux régions qu'elles ont leur place, dit-elle. C'est sûr que nous on est situé à Montréal, sur la rive sud, par contre on se déplace, on va avoir des coordonnateurs de région pour accompagner ces écoles-là et faire rayonner le programme et savoir s'ils ont leur place chez nous. »

Le programme des Brigades culinaires est implanté dans 100 écoles secondaires de la province.