Un texte d'Alix-Anne Turcotti

Selon les données du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 11 jeunes ont fugué dans la période de 2015 et 2016 et 47 jeunes, pour 2017 et 2018.

Le nombre de fugues dans les centres de jeunesse de la Côte-Nord a presque quadruplé. Photo : Radio-Canada

Pour la directrice du service jeunesse du CISSS de la Côte-Nord, Anne Tremblay, ces résultats s’expliquent en partie par une augmentation du nombre de jeunes placés dans les centres de jeunesses de la région.

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte du taux d’occupation, comme le contexte socio-économique et on reçoit des jeunes qui ont davantage des profils de fugueurs. Anne Tremblay, directrice du service jeunesse, CISSS de la Côte-Nord

La directrice du service jeunesse précise que des protocoles d’intervention sont systématiquement mis en place pour tenter d’encadrer les jeunes fugueurs. « Les intervenants tentent de comprendre ce qui s’est passé pendant la fugue, ils travaillent sur des stratégies pour éviter que la situation ne se reproduise ».

Les services de jeunesse de la Côte-Nord envisagent prochainement d’embaucher un agent de liaison pour soutenir les intervenants dans ce genre de situation.