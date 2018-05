Un texte de Anne-Hélène Mai

La famille de quatre (bientôt de cinq puisque Kristen est enceinte d'un troisième enfant) s’est vu remettre les clés d’une demeure tout juste bâtie vendredi matin à Regina.

Elle est la grande gagnante parmi plus de 25 000 participants à la loterie de la Fondation de l’Hôpital de Regina, qui a amassé en tout 52 millions de dollars.

Gagner une maison apporte « de la tranquilité d'esprit » à Kristen et Dwayne Prystupa, qui attendent leur troisième enfant. Pipper, 2 ans et demi, n'était pas née lorsqu'ils ont gagné leur première maison. Alexa-Barous, 11 ans, avait 5 ans en 2012 et est toujours sous le choc de cette deuxième victoire. Photo : Radio-Canada

La maison, qui fait partie des nouveaux développements résidentiels dans le sud-est de la capitale, a une valeur de 1,4 millions de dollars.

La sous-sol de la maison possède un plancher chauffant et comporte un mini-bar, une salle de billard, une salle d'exercice et une salle de jeu pour les enfants. Photo : Radio-Canada

C’est une impression de déjà-vu pour Dwayne et Kristen Prystupa, qui avaient gagné en 2012 une maison de 1,2 million de dollars.

Une des deux salles de bain de la résidence. Photo : Radio-Canada

« C’est mon beau-frère qui m’a annoncé la nouvelle, je ne le croyais pas, » raconte le père de famille. « Même ce matin, nous n’avons pas encore absorbé la nouvelle et nous sommes bouche bée. »

La maison abrite deux chambres au rez-de-chaussée et deux au sous-sol. Photo : Radio-Canada

Tout comme leur précédente acquisition, cette maison située au 4300 chemin Bulrush, du quartier The Creeks, sera très probablement vendue. La famille habite dans le nord-ouest de la ville, non loin de l’école des enfants et de leurs proches. Elle ne compte pas déménager de sitôt.

Un couple chanceux

Dwayne Prystupa participe à diverses loteries depuis 2010. « Jusqu’à présent, j’ai toujours gagné au moins des prix mineurs, » affirme-t-il, tout sourire. « Des haut-parleurs, des chèques de quelques milliers de dollars… »

Il prévoit continuer à acheter des billets de loterie. Si ce n’est pour gagner, dit-il, c’est à tout le moins pour donner pour une bonne cause.

L’heureux gagnant est aussi un ancien joueur des Broncos de Humboldt. Il a fait partie de l’équipe en 2002 et 2003 et s’estime d’autant plus chanceux de ne pas avoir vécu de tragédie telle que celle qui a frappé l’équipe en avril dernier.

Heureux dénouement pour un ancien entraîneur de lutte

Le troisième gagnant des grands prix de la loterie est un aide-entraîneur de lutte à l’Université de Regina, dont le programme sportif a été suspendu la semaine dernière. Daniel McGee remporte 409 875 $, un peu de baume sur la plaie de sa perte d’emploi.

Daniel McGee était aide-entraîneur de lutte jusqu'à la semaine dernière. Photo : Radio-Canada

« C’est bouleversant, » témoigne-t-il. « Tu mets toute ta vie dans ce programme, mon frère y est l’entraîneur-chef depuis 30 ans. »

Daniel McGee a l’intention de dépenser sa cagnotte dans la lutte. « Ce sport est mon mode de vie », affirme-t-il.

Le deuxième prix de la loterie de la Fondation de l’Hôpital de Regina est une voiture sportive Chevrolet Corvette. Bernice Shearer, âgée de plus de 70 ans et qui n’a jamais conduit de sa vie, a préféré récupérer un chèque de la valeur du véhicule.