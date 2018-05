Un texte d’Alexandre Duval

« On est rendu pas mal à court de ressources. On ne sait plus vraiment quoi faire. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de colère », explique Sarah Lafrenière.

Comme d’autres résidents de l’avenue Claude-Martin, cette mère de famille estime que des propriétaires ont négligé l’entretien de leurs immeubles pendant des années.

Lundi soir, Mme Lafrenière se présentera au conseil municipal à titre de porte-parole du comité des résidents de ce secteur.

Rats, moisissures, coquerelles

Accompagnée d’autres locataires, elle compte remettre un document aux élus municipaux pour illustrer l’ampleur du délabrement, photos à l’appui.

Depuis longtemps, il y a des problèmes de punaises de lit, de vermines, de rats, des problèmes de coquerelles aussi, de moisissures dans certains logements. Sarah Lafrenière, porte-parole du comité des citoyens du secteur Claude-Martin

La cour d'un immeuble à logements situé sur l'avenue Claude-Martin, dans Vanier Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Robin

Mme Lafrenière habite sur l’avenue Claude-Martin depuis quatre ans. Dans son logement actuel, où elle vit avec son conjoint et leurs deux enfants, elle rapporte des problèmes de moisissure sèche sur l’un des murs.

Un calorifère situé dans une chambre d’enfants n’est pas recouvert, dit-elle. Jugeant que le risque d’incendie est trop élevé, elle n’ose plus activer le chauffage dans cette pièce.

« La dernière fois que le chauffage a été ouvert, ç’a tellement boucané que le système d’incendie s’est déclenché dans la maison », raconte-t-elle.

Des réparations qui tardent

Ce n’est pas faute d’avoir interpellé son propriétaire, assure Mme Lafrenière. « Tout le monde ici est vraiment tanné. On ne comprend pas pourquoi ça ne se fait pas. »

Je vais demander au maire s’il serait prêt à venir voir l’état des logements. Sarah Lafrenière, porte-parole du comité des citoyens du secteur Claude-Martin

Parmi les autres problèmes qu’elle compte soulever au conseil municipal lundi soir, on note des sous-sols d’immeubles dans lesquels les dégâts d’eau seraient récurrents.

Une solution à portée de main?

Il y a environ six mois, Régis Labeaume avait manifesté son désir de venir en aide à des locataires qui habitent trois secteurs spécifiques de la Ville.

Le maire s’était gardé de les identifier, mais l’avenue Claude-Martin en fait vraisemblablement partie, selon les informations recueillies par Radio-Canada.

Se plaignant de ne pas pouvoir exproprier les propriétaires négligents, Régis Labeaume avait évoqué l’idée d’acheter les immeubles problématiques en partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ). Une ouverture semble sur le point de se présenter.

Des sources ont indiqué à Radio-Canada que cinq immeubles de l’avenue Claude-Martin, dont celui où habite Mme Lafrenière, auraient récemment fait l’objet d’une reprise de finances. Ils pourraient donc être mis en vente prochainement.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ex-propriétaire de ces immeubles n’avait pas retourné les appels de Radio-Canada. Pour sa part, l’OMHQ n’était pas en mesure d’accorder d’entrevue.