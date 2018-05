La femme de 34 ans, originaire de la Première Nation crie de Red Earth, dit qu'elle roulait sur la route 335 en direction de l’est pour se rendre à Nipawin, avec ses deux fils, âgés de 7 et de 11 ans, qui étaient assis à l'arrière du véhicule.

À lire aussi : Humboldt : il y a déjà eu un accident mortel à la même intersection

Elle dit que le soleil était haut dans le ciel au moment où elle s'approchait du croisement des routes 35 et 335 un peu avant 17 heures, ce vendredi-là. C'est à cette intersection que se produira quelques instants plus tard la collision entre l'autocar des Broncos de Humboldt et un semi-remorque, faisant 16 morts et 13 blessés graves.

Les débris de la collision qui a fait 16 morts sont visibles au lendemain de l'accident, le 7 avril 2018, aux abords de l'intersection des routes 35 et 335. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

Kelsey Fiddler se souvient qu’elle attendait le passage de l'autocar avant de pouvoir s’engager dans l’intersection pour tourner vers la gauche, en direction de Nipawin.

« La première chose que je peux dire, c'est que c’est arrivé très vite. Il y a eu cet accident. L'autocar s'est écrasé contre un semi-remorque », raconte-t-elle.

J'ai immédiatement senti que je devais m'écarter parce que nous étions juste là et nous aurions pu être pris en sandwich. Kelsey Fiddler

Kelsey Fiddler raconte que le bruit de la collision ressemblait à celui d’une explosion, ce qui a réveillé son plus jeune enfant qui dormait à l’arrière du véhicule.

Une pluie de débris tombait, dont certains ont heurté son véhicule, ajoute-t-elle.

La seule chose à laquelle je pensais à ce moment-là, c’était à mes enfants. Kelsey Fiddler

La mère de famille dit qu’elle n’arrêtait pas de trembler et qu'il lui a fallu environ une minute pour retirer les mains du volant.

Les restes des deux véhicules témoignent de la violence de l'impact. Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

C’est ensuite, en regardant par-dessus son épaule, qu’elle a réalisé que l'autocar était défoncé et couché sur le côté avec le semi-remorque tordu dans la neige, se souvient-elle.

Après avoir composé le 911, Kelsey Fiddler est sortie du véhicule pour apporter une couverture et des coussins à un autre témoin qui tentait d'aider des victimes.

Puis elle est retournée dans son véhicule pour prier aux côtés de ses enfants.

Un début de contractions

Mme Fiddler dit qu'elle a ensuite ressenti des contractions, mais n'a pas vraiment prêté attention à sa douleur. C’est le policier qui prenait sa déposition, environ une demi-heure après l’accident, qui a remarqué qu’elle respirait fort, dit-elle.

Les équipes médicales l’ont ensuite examinée, craignant que le travail ne soit commencé. Mais Kelsey Fiddler a refusé de monter dans une ambulance.

J'ai dit : "Non, je vais bien. Je peux me rendre moi-même à l'hôpital. Allez simplement aider ces gens là-bas. Ils ont besoin de vous plus que moi." Kelsey Fiddler

Kelsey Fiddler dit qu'elle a finalement été escortée par un policier en dehors de la zone de l'accident pour se rendre à l'hôpital de Nipawin.

Kelsey Fiddler attend son bébé pour juin et réfléchit à un nom qui pourrait rendre hommage aux Broncos.

Avec les informations d’Olivia Stefanovich, CBC