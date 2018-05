Les projets qui bénéficieront d’un peu plus de 13 M$ sont 11 longs métrages, un documentaire et quatre séries télévisées dont Bad Blood, V-Wars et The Ontario Experience.

L'un des animateurs de la série The Ontario Experience, Troy Lindner Photo : Photo: theontarioexperience.tv

Cette dernière est composée de 13 épisodes et suit les aventures de chasse et de pêche des animateurs Troy Lindner et Ty Sjodin partout en Ontario. Elle est diffusée sur Sportsman Channel.

Les 11 longs métrages bénéficiaires: Noël en boîte tourné à Parry Sound et dans les environs

Fall around her tourné à Atikameksheng et dans les environs

Stranded tourné à Sudbury et dans les environs

Goalie tourné à Sudbury et dans les environs

Killing Daniel tourné à Sudbury et dans les environs

Skin and Bones tourné à Thunder Bay et dans les environs

Angelique’s Island tourné à Thunder Bay et dans les environs

Self Storage tourné à Sudbury et dans les environs

Autumn Springs tourné à Sioux Lookout et dans les environs

Fire Songs tourné à Thunder Bay

The Days of Destitute tourné à Thunder Bay et dans les environs

Le documentaire One Woman’s Worth dont le tournage est prévu prochainement à Thunder Bay a aussi été choisi.

La province a également octroyé la somme de 741 500 $ à la compagnie Valor Props & FX de Sault-Sainte-Marie pour le démarrage d’une entreprise d’effets spéciaux et d’accessoires de tournage ainsi qu'à la compagnie Treadstone Entertainment Inc. pour l’achat d’un nouveau plateau.