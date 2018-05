Un texte de Patrick Henri

Les JFA se dérouleront à Edmonton, du 11 au 13 mai. Près de 500 jeunes de partout dans la province prendront part à l'événement.

En téléchargeant l’application mobile des JFA, les parents des participants pourront suivre à distance les résultats de leurs enfants.

L’application ne s’adresse pas qu’à eux. Elle est là, aussi et surtout, pour les athlètes et les artistes qui prendront part aux Jeux ainsi qu’aux entraîneurs et chefs de mission.

L’application nous permet d’établir un contact plus facilement avec tous les participants. On peut envoyer une notification pour informer d’un changement d’horaire, par exemple. Amy Vachon-Chabot, coordonnatrice

Fini les programmes

L’application mobile permet à la FSFA de respecter son mandat d’être plus « vert », car elle remplace le programme qui était imprimé et remis aux participants.

Tout ce qui se retrouvait dans le programme se retrouve aussi sur l’application.

Horaire des JFA

Horaire des compétitions

Détails pour le transport

Résultats

Informations sur les lieux de compétition et d’hébergement

Politiques et règlements des JFA

Partenaires

Contacts d’urgence

L’idée de créer une application mobile pour les JFA est venue il y a quatre ans. À cette époque, la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA) aurait dû débourser plus de 10 000 $, l’idée a donc rapidement été rejetée.

Après avoir vu ce qui avait été fait pour les Jeux de la francophonie canadienne, la FSFA a décidé de retenter le coup. La compagnie de graphisme Oops! Design a accepté de relever le défi et travaille à la création de l’application mobile depuis novembre.

Tous les jeunes sont branchés

La FSFA aurait pu regrouper toutes ces informations sur son site Web, mais Amy Vachon-Chabot croit que c’est beaucoup plus facile de naviguer sur une application.

Tous les jeunes ou presque ont un téléphone, une tablette ou un iPod. Plutôt que d’aller sur un site pour chercher les informations, ils ont tout à portée de main.

La coordonnatrice des Jeux ajoute que, si quelques participants n’ont pas accès à un appareil mobile, ils peuvent toujours se fier à leur entraîneur ou à un membre de l’équipe de mission pour connaître les plus récentes informations.

L’application mobile pourra être mise à jour et réutilisée chaque année durant les JFA. On peut la retrouver sur Apple store et sur Google Play.